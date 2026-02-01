חבר הכנסת משה קינלי טור-פז (יש עתיד) מגיב היום (ראשון) לראשונה לטענות שהופנו כלפיו בסוף השבוע, ולפיהן יחד עם חברי כנסת מסיעתו "פרץ" ללשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט וצילם מסמך מסווג.

לדברי טור-פז, מדובר ב"סערה בקצה הימין", כהגדרתו, שנועדה להסיט את תשומת הלב מהמהות.

טור-פז הסביר כי הוא וחמישה מחבריו לסיעה נכנסו ביום רביעי האחרון למסדרון ועדת החוץ והביטחון, בעקבות דיווחים על פגישה חשאית בין ח"כים חרדים לביסמוט בנוגע לחוק הגיוס, "מתוך ניסיון לייצר לחץ על היועצת המשפטית של הוועדה להתגמש בסעיפי חוק ההשתמטות".

לדבריו, השטח אליו נכנסו אינו מסווג ומותר לחברי כנסת, "שם פגשנו את חברי הכנסת אשר ומקלב מיהדות התורה ואת אופיר כץ, מרכז הקואליציה, שהיו נבוכים מכך שנתפסו בקלקלתם. ביסמוט התחבא במשרד והגניב החוצה כמה אנשים שלא רצה שנראה".

באשר למסמך שצולם, ציין טור-פז כי מדובר ברשימה גלויה של חברי ועדת החוץ והביטחון: "זה דף שנמצא בכל לשכה בכנסת, באתר הכנסת ובאינספור מקומות. צילמתי אותו כדי לשוב אליו מאוחר יותר, ואז הנחתי אותו חזרה".

בהמשך, התייחס טור-פז גם להודעתו של ביסמוט על הדחתו מהוועדה, ואמר: "ביסמוט כנראה קיבל עצת אחיתופל והחליט לרכב על הנושא עוד קצת והודיע על הדחתי והדחת רם בן ברק מהוועדות שלנו. כי אם אפשר לרקוד על הדם? אז למה לא".

ח"כ טור-פז סיכם: "לא קרה שום דבר חריג מלבד דבר אחד - ביסמוט ממשיך לקדם חוק השתמטות על חשבון חיילינו בזמן שישראל עדיין תחת איום בשבע חזיתות. זה הדבר היחידי שמעניין".