שני רעולי פנים שדדו ביום שבת חנות תכשיטים בלב אזור מסחרי בריצ'מונד, פרבר שקט במערב לונדון.

בתיעוד שצולם בזמן אמת נראים השניים מגיעים אל החנות כשהם מצוידים בפטישים, מנפצים את חלון התצוגה ולוקחים שלל תכשיטים יקרי ערך.

עדי ראייה מסרו כי כמה מעובדי המקום ניסו להתנגד לשודדים, אך אלו המשיכו בפעולתם ונמלטו מהזירה ברגל תוך זמן קצר.

האירוע התרחש לעיני עוברי אורח ברחוב הומה אדם בשעות הבוקר, ובחלקו אף תועד בווידאו.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה, החלה באיסוף תיעוד ממצלמות אבטחה באזור, ופתחה בסריקות לאיתור החשודים. נכון לעכשיו, לא דווח על עצורים.

לא דווח על נפגעים באירוע, אך נזק כבד נגרם לחזית החנות. כוחות הביטחון נותרו במקום למשך שעות לאיסוף ממצאים והרגעת הסביבה.