​ביוזמה ראשונה מסוגה, יתקיים מחר (שני) בט"ו בשבט כנס הוקרה מיוחד תחת הכותרת "חג החוות", לציון תרומתם של חלוצי החוות ברחבי יהודה ושומרון.

הכנס נערך ביוזמת מועצת בנימין ובשיתוף איגוד החוות וערוץ 7, שישדר את האירוע בשידור חי החל מהשעה 9:00.

המיקום שנבחר - חוות "חסד עולם", החולשת על שטח אסטרטגי באזור נתב"ג - נועד להדגיש את תרומתן הביטחונית של החוות להגנת המרחב.

חג החוות צילום: ללא קרדיט

​מטרת יום השידורים, שנערך באופן סמלי דווקא בט"ו בשבט, היא להביא לקדמת הבמה את פועלם של חלוצי החוות, המהווים חומת מגן על אדמות הלאום בבנימין ובכל רחבי יהודה ושומרון.

במהלך יום השידורים יתקיימו פאנלים מקצועיים בנושאים ביטחוניים ולאומיים, בהשתתפות שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן, ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, אלוף (מיל') מוטי אלמוז, יו"ר החטיבה להתיישבות ישי מרלינג ואישי ציבור נוספים.

​גנץ מסר: "מפעל החוות הוא החלוציות של ימינו. האנשים האלו, שחיים בתנאים לא פשוטים, הם אלו ששומרים בפועל על המרחבים הפתוחים ועל העתיד של כולנו. מועצת בנימין גאה להוביל את כנס ההוקרה הזה, שמטרתו לומר להם תודה ולהבהיר כי החוות הן חלק בלתי נפרד מהתפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל. הגיע הזמן שהציבור כולו יכיר מקרוב את הגיבורים הללו".