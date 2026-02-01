בדינר חגיגי לציון שבעה עשורים ל"ועידת רבני אירופה" נשא דברים נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט שדיבר על חשיבות האחדות בעם ישראל.

"יסודה של 'ועידת רבני אירופה' ע"י גדולי תורה הרבנים החשובים שהגיעו לאחר החורבן הנורא לאירופה היה כדי ליצור גוף רבני ארגוני שיכיל גם דעות שונות אבל כולו למען המטרה החשובה מכל למען כבוד התורה וכבוד שמיים הגם שצריך היה להכיל דעות ומנהגים שונים. זו גם עוצמתה של הועידה עד היום הזה ומקור כוחה - אחדות למרות ההבדלים - זו הבשורה שאנו מבקשים להביא לירושלים", אמר הרב גולדשמידט.

הוא הוסיף "מאז הקמתה, לאחר מלחמת העולם השנייה, סייעה 'ועידת רבני אירופה' לקהילות רבות באירופה כמובן, ולקהילות רבות בעולם, חלקן גם תחת משטרים אפלים, במסירות נפש של ממש. ואכן זכינו וכל פניה מכל קהילה מכל מקום שיהיה זכתה למענה האפשרי מצד הוועידה".

מאות רבנים, דיינים, ראשי ארגונים ובכירים מאירופה ומישראל השתתפו בדינר. סגן נשיא הנציבות האירופית לשעבר מרגריטס שינס אמר כי "המלחמה באנטישמיות לא יכולה להיות נחלתן של ממשלות ושגרירים בלבד. כדי לחסל אחת ולתמיד את עליית האנטישמיות אנחנו חייבים את כולם איתנו במאבק - אוניברסיטאות, מקומות עבודה, בתי ספר, נציגי קהילות נוספות. כל מי שאפשר. לכן אני אומר; לאירופה יש אחריות רבה לסייע במיגור התופעה, ועליה לקחת חלק מרכזי יותר במלחמה נגד שנאה ואלימות".

במהלך הוועידה שמעו מאות המשתתפים שיעורים מיוחדים ודברי חיזוק מפי ראש ישיבת 'אור החיים' הרב ראובן אלבז חבר מועצת חכמי התורה, ראש ישיבת 'חברון' נשיא עמית של 'בית המדרש לרבנים' בברלין הרב משה מרדכי פרבשטיין, ראש ישיבת 'מרכז הרב', חבר מועצת הרה"ר, הרב יעקב שפירא והמשפיע הרב אברהם אלימלך בידרמן.

מושב מיוחד הקדישה הועידה לקרן עולם התורה הקרן שנוסדה ע"י גדולי ישראל שמטרתה לממן את הישיבות והכוללים במגזר החרדי, בעידן הקיצוצים בתקציבים הממשלתיים בישראל. ראשי קרן עולם התורה, הרב ראובן וולף והרב בערי ג'ארמייעס, הגיעו למושב המיוחד וביקשו את עזרת הרבנים לפתיחת ערוצים עם נגידי עם במדינות אירופה.

את המושב ניהל רב קהילת 'עדת ישראל' בברלין חבר הועדה המתמדת הרב דוד רוברטס. הוא הציג את הקרן בפני הרבנים ואמר כי "כולנו מכירים את הפסוק והמושג: "וידי משה כבדים" - ראשי הישיבות ועולם התורה אינם יכולים לשאת לבדם את המשא הכבד נוכח הקיצוצים הרבים בתקציביהם ועל "משה וחור לתמוך מזה ומזה" - עלינו מוטלת האחריות לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולסייע בכל מה שאנו מסוגלים לעולם התורה".