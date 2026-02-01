הזמר והיוצר בן שוקרון פרסם שיר חדש בשם "יותר שמיים", שנכתב לאחר מותו של רס"ל במיל' שלו זלצמן ז"ל, חברו הקרוב לצוות, שנפל במהלך פעילות מבצעית בעזה.

השיר מתאר התמודדות עם אובדן של אדם קרוב, דרך שאלות שנשארו פתוחות, כאב שאינו שוכך ותחושת קרבה שנשמרת גם לאחר המוות.

במילות השיר שואל שוקרון: "איך אתה שורד את הגעגוע / ואם באמת אתה רואה משם הכול", לצד שורות על שבירה רגשית: "לפעמים אני נשבר / רוצה לזרוק הכול למים".

הטקסט נוגע בין היתר בתחושת שבירה, אך גם בבחירה להמשיך ולצעוד קדימה - "עוד צעד לפסגה / שם מרגישים יותר שמיים".

"יותר שמיים" הוא חלק מתהליך העבודה על אלבום בכורה שבו שוקרון משלב בין כתיבה אישית לבין חוויות משירותו כלוחם מילואים.