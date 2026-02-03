הגרלת "פרס מציל חיים" של עמותת עזר מציון נמצאת בעיצומה בימים אלו, ואלפי אנשים כבר רכשו כרטיסים בתקווה לזכות - ובעיקר, כדי לקחת חלק בהצלת חיים.

העמותה, המעניקה תמיכה רפואית לחולים ובני משפחותיהם, משיקה השנה חבילת פרימיום ייחודית הכוללת 500 כרטיסים, שלושה כרטיסים להגרלת כספת על סך 100,000 דולר, השתתפות בהגרלה נפרדת על תיק השקעות בסך 50,000 ש"ח, ומתנה לכל רוכש.

בין שלל הפרסים המוצעים: 100,000 דולר במזומן, 180,000 ש"ח לרכישת רכב, משכנתא לשנה, תכשיטי זהב, מכשירי חשמל, ריהוט, חופשות ופרסים יקרי ערך נוספים. כלל הפרסים נתרמו על ידי חברות, יבואנים ותורמים פרטיים, וכל ההכנסות מוקדשות לסיוע לחולי סרטן ולהרחבת המאגר הלאומי למח עצם.

שירותי העמותה ניתנים בפריסה ארצית באמצעות כ-14 מחלקות, 30,000 מתנדבים ו-58 מוקדי פעילות ב-31 ערים, ומעל 720,000 איש נעזרים בה מדי שנה. עד כה, הצליח המאגר למח עצם של העמותה להציל את חייהם של למעלה מ-6,000 חולים.

ההגרלה תיערך ביום חמישי, כ"ט באדר, 18.03, בפיקוח רואה חשבון ועורך דין. רשימת הזוכים תפורסם באתר עזר מציון, והודעות יישלחו ישירות לזוכים.

הציבור מוזמן להיכנס לאתר עזר מציון, לבחור את הפרסים הרצויים מתוך הקטלוג ולהצטרף להגרלה. גם מצילים חיים - וגם מקבלים על זה פרס.

צילום: עזר מציון

