מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, פרסם הבוקר (ראשון) פוסט חריף שבו טען לאכיפה בררנית וליחס ציבורי סלקטיבי כלפי מחאות מהימין לעומת אלו של השמאל.

בפוסט התייחס למספר אירועים מהחודשים האחרונים והשווה את תגובות התקשורת וההנהגה הציבורית למעשיהם של המפגינים.

ולד כתב כי רק לפני שבועיים נחסמה כניסתו למשרד בידי מפגיני שמאל, אך הדבר לא עורר סערה ציבורית או כותרות בתקשורת, "לא זוכר אז שזה הפריע למישהו או גרם לזעזוע בערוצי החדשות - כנראה כשזה לימין זה שטויות".

הוא הדגיש כי מחאות השמאל כללו חסימות כבישים, פגיעה ברכוש, הטרדת משפחות של אישי ציבור וקריאות לסרבנות, אך לדבריו הן לא זכו לגינויים דומים לאלו שהופנו כלפי פעילי ימין.

בין היתר הזכיר את חסימת משרדי פורום קהלת, חסימת רכבו של עמית סגל, פגיעה ברכב בו ישבו ילדים, הטרדת אשת ראש הממשלה במספרה, קריאה לסרבנות ושריפת פחים סמוך לבית ראש הממשלה.

ולד התייחס לדברי כתבת חדשות 12 מיכל פעילן, שכינתה את חסימת רכבו של השופט בדימוס אהרון ברק "גרמניה הנאצית", וכתב, "אז לא קראו לזה גרמניה הנאצית, לא הייתה שם הנהגה שזעקה- תעצרו חצינו קוים אדומים. להפך הם קיבלו גב למחאות האלה".

בהתייחס לחסימות של פעיל הימין מרדכי דוד, הבהיר ולד כי אינו רואה בו גיבור. "אני גדלתי על 'מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך', החברה שאני שואף אליה היא כזו שיש בה אהבת חינם, של עזרה הדדית וחילוקי דעות, לא חילוקי לבבות. מי שמטריד אנשים או מקלל אותם לא משנה מה ולמה- הוא לא דמות מופת שצריך להלל".

עוד הוסיף: "גיבורים מבחינתי זה ארי שפיץ ואלישע מדן וחבריהם הלוחמים הפצועים, יש פה כל כך הרבה דמויות מופת בעם שלנו שהתגלו בשנתיים האחרונות, זו הרוח שאני משתדל להנחיל לילדי".

עם זאת, הוא הוסיף כי לעיתים דווקא פעולות קיצוניות כאלה חושפות את המציאות, "אני לא יכול להכחיש שתופעת הבומרנג הזו חושפת את הצביעות של רבים במחנה השמאל והתקשורת, לעיתים דווקא אנשים כמו מרדכי מסירים מסכות ומאירים את האמת שמוסתרת, דווקא הם שפותחים פצעים בחברה הישראלית בצורה לא נעימה- הם שיכולים להוביל לריפוי".

הוא סיים את דבריו בקריאה לאחדות ולהורדת הלהבות, "הריפוי תלוי בנו- והוא מתחיל קודם כל בהבנה שאין פה צד שמתנשא וחושב שמותר לו הכל, אלא שכדי להוריד את הלהבות- כולם צריכים להפסיק לזרוק עצים לאש".