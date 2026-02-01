ניקולאי מלדאנוב, מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ ברצועת עזה, ביקר את ישראל על תקיפות שבוצעו ברצועת עזה וקבע כי הן מסכנות את יישום תכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב. בארגון 'עד כאן' אספו נתונים ומידע אודות עמדותיו של מלדאנוב. מנכ"ל הארגון, מני פירסל, מספר על המידע המדאיג.

פירסל מזכיר מעט מעברו הפוליטי-מדיני של מלדאנוב כפוליטיקאי בולגרי שהיה גם חבר פרלמנט באיחוד האירופי ושימש בעברו כשר ההגנה ושר החוץ של בולגריה. "בשנת הפיגוע בבורגס הוא היה שר החוץ הבולגרי וקידם את המהלך להגדרת חיזבאללה כארגון טרור, מה שהיה השער עבור שאר האיחוד האירופי לעשות זאת", מזכיר פירסל ומציין גם את קרבתו לנתניהו.

נתונים אלה מעניקים למלדאנוב חזות של מתווך הוגן, "אבל אם נוברים טיפה מתחת לפני הקרקע מגלים שזה לא כך בכלל", אומר פירסל ומסביר: "יש כמה ציטוטים מאוד בעייתיים שלו שמשייכים אותו למה שאנחנו מכנים הקונספציה. הוא מאוד בעד קידום רעיון שתי המדינות, וזה קורה אחרי השבעה באוקטובר. הוא מדבר על הכיבוש המתמשך של ישראל בשטח הפלשתיני, הוא רואה את ההתנחלויות ככיבוש צבאי, הפרה של החוק הבינלאומי ומכשול לשלום, כך הגדיר זאת ב-2018".

"הוא קרא להפסיק את ההתיישבות היהודית ב"שטחים הפלשתיניים הכבושים", כולל במזרח ירושלים. הוא מאוד מקדם את פרויקט שתי המדינות, מה שצורם לישראלים רבים אחרי השבעה באוקטובר. הוא מוגדר כמנכ"ל מועצת הטכנוקרטים, לכאורה נשמע טוב, מי שעומד באמצע, אבל במקרים כאלה בסוף מסתבר שהם נוטים לצד הפלשתיני".

מוסיף פירסל ומזכיר תצהיר של מלדאנוב למועצת הביטחון ובו קבע כי המשך השימוש הישראלי באש חיה הוא "מדאיג מאוד", כהגדרתו. "הריגת ילדים בלתי מתקבלת לחלוטין", כתב אז והתנגד לבנייה סביב גבעת המטוס כי ראה בכך מהלך המחזק את טבעת ההתנחלויות סביב ירושלים. "כשאני קורא את זה אני אומר לעצמי שזה האיש שעומד להיות מנכ"ל מועצת השלום, שהאמריקאים מעריכים אותו מאוד כניטראלי, אבל הוא לא נראה לי ניטראלי בכלל. יש כאן מי שעומד לקדם את הנרטיב של לפני השבעה באוקטובר".

"הוא היה שחקן מרכזי במהלך העברת מזוודות הדולרים הקטאריים לחמאס. הוא היה בעד ההפרדה של הזרוע הצבאית של החמאס מהזרוע ה"שלטונית" שלו, מה שאנחנו יודעים שהוא חארטה. אני מהמר שהוא לא יהיה ניטראלי. לא ניתן להוכיח זאת אבל אני יכול להעריך שבעוד שלושה חודשים נגלה שהוא מנסה לקדם את העברת עזה לשליטה פלשתינית דרך דלת אחורית של ממשלת טכנוקרטים".

לשאלתנו אם המידע נמצא על שולחן שר החוץ וראש הממשלה, אומר פירסל כי להעביר את המידע לאישים הרלוונטיים בממשלת ישראל זו אינה בעיה, בעיקר כאשר מדובר במידע שאינו נסתר וחיפוש קל מעלה אותו. הבעיה מתמקדת בשאלה מה ניתן לעשות כאשר מאחורי אדם כזה עומדת תמיכתו של הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, שאין רצון להתעמת איתו מדינית ואישית.