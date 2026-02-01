לחצו כאן כדי לסייע ל"מקימי" להצמיח עוד משפחות

שוק העבודה הישראלי והכלכלה הביתית של אלפי משפחות עוברים טלטלה עזה בשנתיים האחרונות. אם בתקופת הקורונה נדמה היה כי הגענו לשיא האתגר, הרי שחודשי המלחמה הארוכים יצרו מציאות מורכבת פי כמה.

בתוך הוואקום הזה פועלת עמותת "מקימי", שבחרה לציין דווקא את ט"ו בשבט כנקודת הזמן שבה הצמיחה בטבע פוגשת את הצמיחה הכלכלית בבית.

"אנחנו מצמיחים משפחות כבר 15 שנה. עוזרים למשפחות לעמוד על הרגליים," פותח ישראל ליבמן, מנכ"ל העמותה, את דבריו. "אנחנו מגדירים את ט"ו בשבט כיום 'מקימי' ומגייסים את שותפות הציבור למודעות ולסיוע כספי כדי להצמיח עוד משפחות".

לדברי ליבמן, המלחמה יצרה "אפקט השהיה" מסוכן. בזמן שהתותחים רעמו, המשפחות היו מגויסות - נפשית ופיזית - והזניחו את הטיפול בחובות המצטברים. כעת, כשהאבק שוקע, המציאות טופחת על פניהם. "בזמן המלחמה אנשים עסוקים ופחות רוצים להעמיק בבעיות שלהם. הרבה עסקים נפלו וזה משליך על כלכלת הבית ויש גם שכירים שלא מוצאים את עצמם. זה משפיע על כל כלכלת הבית".

התוצאה, לדבריו, היא הצפה של פניות: "בעצם יש לנו עכשיו ביקוש גדול מאוד, לעוד עזרה של המון המון משפחות שבאות ומבקשות מאיתנו עזרה. בואו תעזרו לנו לסלול את הדרך מחדש".

בניגוד לייעוץ כלכלי קר, ב"מקימי" מבינים שהמספרים בבנק הם רק קצה הקרחון. ליבמן מתאר את המפגשים הראשונים עם משפחות כמורכבים רגשית, כמעט כמו טיפול נפשי. "המפגש הראשון נועד לתת להם תקווה, זו חוויה וזה סיפוק אדיר. לבוא ולראות משפחות באמת מיואשות, והרבה פעמים הבעל או האישה סוחבים את הבן זוג וקמים מהמצב הבעייתי".

השינוי המהיר במצב הרוח המשפחתי הוא שמניע את המתנדבים והיועצים. "אנחנו תופסים אותם באותו רגע שהם רק מתקשרים, ומנסים לקבל אותם כמה שיותר מהר, ופשוט לראות את המשפחה אחרי המפגש הראשון. לשמוע משפטים כמו 'וואו, יש טעם לחיות', 'יש תקווה', 'לא חשבנו שזה פחות מסובך ממה שנראה לנו'".

ליבמן מדגיש כי הכלכלה היא הבסיס לכל שלום הבית. "כשמגיעים אלינו ומתחיל תהליך, זה תהליך שהוא גם ליווי הוליסטי, של עוד כל מיני דברים שלא נוגעים ישירות בהקשר של הכסף. אם זה זוגי, אם זה פסיכולוגי, כל אחד בדבר שהוא צריך, העיקר להגיע ליעד, שיהיה רוגע בבית, שיהיה מה לאכול, מה ללבוש, שמחה, בריאות".

לשאלה אם מדובר בייעוץ התנדבותי, מדוע יש צורך בתמיכה כספית רחבה כל כך מהציבור, הוא משיב: "התמיכה חשובה בגלל שמה שאנחנו עושים זה שיקום משפחה. ובשביל לשקם משפחה צריך הרבה כסף. הכסף מחולק, הן בייעוץ שעולה כסף וכן בתמיכות, הלוואות וכל סיוע אחר שאנחנו רואים שנדרש תוך כדי ליווי".

הוא מוסיף כי העמותה לא רק נותנת דגים, אלא בעיקר חכות, אך לפעמים החכה עצמה דורשת השקעה ראשונית כבדה. "משפחה שנמצאת אצלנו בליווי מקבלת מעטפת, הן בייעוץ, הן בתמיכה, סיוע כספי, הלוואות. אנחנו שוכבים על הגדר עבור משפחה שעוזרת לעצמה".

לצד הסיוע הכספי, ליבמן רואה ביום הזה חשיבות עליונה להעלאת המודעות והסרת הסטיגמה. "יש הרבה זוגות צעירים שהתחתנו בשנים האחרונות ולא הגיעו להבנה כלכלית והם נופלים. כאשר אתם רואים מישהו שנתקע תעזרו לו אבל תפנו אותו גם ל'מקימי'. כדי שיקבל את כל המעטפת".

