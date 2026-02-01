במשרד האוצר מעריכים כי סוכנות דירוג האשראי פיץ' תעלה את תחזית הדירוג של ישראל בשבועות הקרובים - לאחר שסוכנות מודי'ס נקטה במהלך בסוף השבוע.

ההערכה נשענת על שיחות שקיימו בחודש שעבר גורמים בכירים בצמרת הכלכלית עם נציגי פיץ’, שבהן עלה כי הסנטימנט של הסוכנות כלפי הכלכלה הישראלית השתפר באופן דומה.

בנובמבר היתה סוכנות S&P הראשונה להעלות את תחזית הדירוג של ישראל משלילית ליציבה.

לפי הודעת מודי’ס, הגורם המרכזי שהכריע את הכף לטובת ההחלטה היה ירידה בסיכון הביטחוני.

הסוכנות ציינה את סיום העימות הצבאי עם איראן ביוני 2025, וכן את הפסקות האש עם חמאס בעזה ועם חיזבאללה בלבנון. להערכתה, התפתחויות אלה הובילו לכך שהחשיפה של ישראל לסיכון גיאופוליטי “פחתה באופן מהותי".