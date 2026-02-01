ראשי רשויות ביו"ש נפגשו עם מפקדי המשטרה צילום: באדיבות המצלם

ראשי רשויות מאזור יהודה ושומרון נפגשו היום (ראשון) עם מפקד מחוז ש"י במשטרה ניצב משה פינצ'י וסגל הפיקוד הבכיר של המחוז.

במהלך האירוע הוצגה סקירה מקיפה של מפקדי המרחבים במחוז - יהודה, שומרון וגלעד - וכן של מפקד היחידה המרכזית במחוז ש"י. בסקירות פורטה הפעילות המבצעית הרחבה שהתקיימה במהלך שנת 2025 בגזרת המחוז, תוך הדגשת השילוב בין חיזוק הקשר עם הקהילה לבין אכיפה בלתי מתפשרת.

במשטרה ציינו כי "לראשי הרשויות יעדי מפקד המחוז וכיווני הפעולה למימוש אכיפה אפקטיבית, חיזוק הביטחון ומתן שירותי משטרה מיטביים".

במקביל, התקיים שיח על האתגרים והסוגיות המרכזיות בגזרה, ובהן טיפול באירועי אלימות, התמודדות עם בריונות בכבישים, חיזוק תחנות המשטרה ומרכיבי הביטחון, והגברת ההגנה בצירים וביישובים עצמם.

מפקד מחוז ש"י סיכם את המפגש והדגיש: "חשיבות שיתוף הפעולה עם הציבור וראשי הרשויות הינו משמעותי, אנו רואים זאת הלכה למעשה. כל מי שרוצה להשפיע על ביטחון המדינה, עליו להתגייס ולקחת חלק משמעותי באתגרים בפניהם ניצבת משטרת ישראל. שיתופי פעולה אלו יובילו לאחדות ותרומה משותפת לאורך זמן לכלל הציבור. שכן, פעילות מחוז ש"י אינה רק בגזרה הטריטוריאלית של המחוז, אלא נוטל חלק תוך מאמץ מבצעי ומודיעיני רב, ובכך שותף לפעילות מחוזות משטרת ישראל ברחבי הארץ לסיכול הפשיעה על כלל רבדיה".

ישראל גנץ במפגש צילום: באדיבות המצלם

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ סיכם בשם ראשי הרשויות ואמר: "הקשר ההדוק בין הרשויות ביהודה ושומרון לבין מחוז ש"י הוא נדבך קריטי בביטחון האישי של כל תושב ותושבת. תושבי יהודה ושומרון עומדים בחזית, ושיתוף הפעולה עם המשטרה הוא הכרחי כדי שנוכל להמשיך לפתח את ההתיישבות. אנו מודים למפקד המחוז, ניצב משה פינצ'י ולסגל הפיקוד על השיפור שחל השנה, עם הגברת האכיפה בכבישים ובמפגעי הסביבה לצד חסימת פרצות ומניעת טרור. נמשיך לפעול יחד למען איכות החיים והביטחון של תושבינו, מתוך הערכה עמוקה לשוטרים ולמפקדים הפועלים בשטח לילות כימים".