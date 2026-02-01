נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה על החלטת הכנסת לחרוג מהנוהג ולא להזמינו לישיבה המיוחדת לציון יום כינונה של הכנסת.

במענה לפנייתה של חברת הכנסת אפרת רייטן, מסר השופט עמית כי “מדובר בסטייה ממסורת חגיגית ששיקפה את ערך הממלכתיות ואת אופיו הלאומי של האירוע".

לדבריו, הוא מצר על כך שהשנה הוחלט לוותר על השתתפותו באירוע, שהיה לאורך השנים סמל לקשר בין רשויות השלטון.

החלטת הכנסת עוררה תגובות גם בזירה הפוליטית. בסיעת כחול לבן הודיעו כי בעקבות החלטת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לחרוג מהנוהל המקובל ולא להזמין את עמית לציון אירועי “יום ההולדת לכנסת", חברי הסיעה לא ייכנסו למליאת הכנסת בעת פתיחתה הרשמית של הישיבה.