הרב יצחק שילת צילום: באדיבות המצלם

הרב יצחק שילת, ראש ישיבת מעלה אדומים, התייחס בימים האחרונים לדיונים על "היום שאחרי" ברצועת עזה וקרא להנהגה הישראלית לבחור במהלך של התיישבות יהודית מלאה בחבל עזה כפתרון ביטחוני והיסטורי.

לדבריו, הכישלון של מתקפת חמאס אינו תוצאה מקרית, אלא המשך ישיר לטעויות אסטרטגיות מהעבר, ובראשן הגירוש מגוש קטיף לפני כעשרים שנה, אותו הגדיר כ"איוולת גדולה". במסגרת דבריו הזכיר גם אמירה שיוחסה לנשיא ארה"ב שתהה, "איך עשינו שטות כזאת למסור את רצועת עזה ללא כל תמורה?".

הרב שילת הדגיש כי אין די באמצעים טכנולוגיים או בפעולות צבאיות נקודתיות, ואמר, "התיקון יהיה רק בנוכחות ישראלית, צבאית והתיישבותית בחבל עזה! אין ביטחון בלי התיישבות". לדבריו, זהו הלקח המרכזי שיש להפיק מהמציאות הביטחונית הנוכחית.

בהמשך הזהיר הרב מפני חזרה על דפוסי עבר של נסיגה או מסירת סמכויות, וציטט את שלמה המלך, "כסיל שונה באיוולתו". לשיטתו, חזרה על מסירת עזה תיחשב טעות שאין עליה מחילה.

בסיום דבריו קרא הרב שילת להנהגה המדינית להתייצב בנחישות מול ארה"ב ולהבהיר כי ישראל מתנגדת בכל תוקף למסירת רצועת עזה, תוך דרישה ברורה, "אנחנו דורשים התיישבות יהודית ברצועת עזה".

לדבריו, רק שיבה פיזית ובנייה מחודשת של האזור ייתנו מענה לעוול העבר ולצורכי הביטחון של העתיד.