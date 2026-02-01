ישיבת ההסדר אבינועם באביתר בראשות הרב דוד אמתי, הוציאה בימים אלה שיר חדש לעילוי נשמת בוגריה ותלמידיה שנפלו במלחמה - גלעד ניצן, מעוז מורל ואורי ניסנוביץ' ז"ל. גיבורים אלו מצטרפים לנופלי מוסדות ישיבת אלון מורה, סה"כ 10 נופלים במלחמה האחרונה.

השיר "הדרן עלך - ניגוני סיום מסכת" הוקלט ביוזמת תלמידי הישיבה והר"מים בישיבה, כחלק ממסורת ארוכת שנים של שירה וריקודים סביב סיומי המסכתות שנלמדות בישיבה, שקיבלה השנה משמעות מצמררת.

"היוזמה נולדה מתוך רצון להביא החוצה לא רק את עולם הלימוד והשכל, אלא גם את הרוח, הרגש והאווירה שמאפיינים את הישיבה", מסביר הרב אלישיב קפקא, מרבני הישיבה. "אצלנו בישיבת אבינועם השירה והריקודים הם חלק מהותי מעבודת ה'. סיום מסכת הוא רגע של שמחה גדולה - על תורה, על העמקה, על המשך הדרך. השנה הבנו שאת הסיום הזה אנחנו מקליטים ומקדישים".

השיר כאמור הוקלט בהשתתפות תלמידי ורבני הישיבה, בהם גם ראש הישיבה, הרב אמתי, שלדבריו הנופלים היו מחוברים קשר עמוק לבית המדרש ולתורה, ויצאו להילחם "מתוך הישיבה ובשמה". במהלך העבודה על השיר שולבו גם תמונות מהשירות והלחימה - בהם תיעוד של לימוד תורה תוך כדי המלחמה וריקוד עם ספר תורה. בישיבה מדגישים כי מדובר ביוזמה שצמחה מתוך התלמידים עצמם. "כמו שבסיום מסכת כולם שותפים לשמחה, כך גם כאן. הם שותפים איתנו, חלק בלתי נפרד מהישיבה ומהמשך קיומה".

"כששמעתי את השיר וראיתי את הקליפ התרגשתי מאוד", מספרת אימו של אורי ניסנוביץ' ז"ל, שרה. "בתוך הלחימה הוא רושם ביומנו: 'איך מכל הדורות במשפחה דווקא אני זכיתי להיות בדור הגאולה?'. אורי שאהב את התורה, העם והארץ ואמר על עצמו שהוא חייל טוב בשביל עם ישראל, אמר שבוע לפני מותו כי הוא בשיא של חייו כיוון שבזכות הלחימה בלבנון תושבי הצפון יכולים לחזור לבתיהם. האמונה של אורי בצדקת דרכנו ובשייכותנו אל הארץ נבנתה מתוך הישיבה".

ראש הישיבה הרב דוד אמיתי הוסיף: "התורה היא שירה חיה, וכל אחד מביא אליה את הקול המיוחד שלו. הבחורים שלנו חיו תורה, בלימוד, בשמחה, ובעמל יומיומי וגם מתוך המקום הזה יצאו להגן על עם ישראל. סיום מסכת הוא רגע של שמחה, אבל גם של המשכיות, של עוד צעד קדימה. אנחנו מבקשים שהניגון שלהם לא ייפסק, שימשיך ללוות את בית המדרש, את התלמידים, ואת הדרך שאנחנו הולכים בה כאן, יום-יום".

מנכ"ל מוסדות אלון מורה, אליסף פרשן: "השיר נולד מתוך המקום שבו הישיבה מבינה את האחריות שלה - לא רק לזכור, אלא להמשיך להצמיח ולצמוח. גלעד, מעוז ואורי ז"ל היו חלק חי ופועם מהישיבה, והקול שלהם ממשיך להישמע כאן גם היום, דרך התלמידים והעשייה".