בעיצומו של גל קור קיצוני עם טמפרטורות של כ-20 מעלות מתחת לאפס, מאות אלפי תושבי בירת אוקראינה מתמודדים עם הפסקות חשמל ממושכות, מחסור בחימום ובמים חמים.

המרכז היהודי בעיר הגביר את פעילות החירום לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, ובראשן קשישים וניצולי שואה.

המרכז הקהילתי JCC - "בית מנחם" מעניק בשבועות האחרונים סיוע לאלפי נזקקים, בהם קשישים, משפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וניצולי שואה.

הסיוע כולל חלוקת חבילות מזון, ציוד חימום חלופי, בגדי חורף, שמיכות, נעליים ומוצרי יסוד. את המערך מרכז הרב אריאל מרקוביץ', רב הקהילה הישראלית והקהילה הצעירה בקייב.

במקרים רבים, קשישים עם מגבלות ניידות או מצב בריאותי לקוי אינם יכולים לצאת מבתיהם. עבורם הקים המרכז מערך מתנדבים צעירים מהקהילה, המביאים את חבילות המזון והסיוע ההומניטרי עד פתח הבית.

קשיש יהודי מקייב סיפר כי תוספת הפנסיה שקיבל מהמדינה בינואר עמדה על 1.2 דולר בלבד - סכום שאינו מספיק אפילו לרכישת כיכר לחם. "הגעתי לבית הכנסת וראיתי מה נתנו לי. חבילה כבדה שצריך לשאת בשתי ידיים. אין לי מה לומר מלבד תודה", אמר בהתרגשות.

רב העיר הרב יונתן מרקוביץ אמר: "גל הקור הנוכחי מעמיד את הקהילה שלנו בפני אתגרים קשים. יחד עם עשרות מתנדבים, המרכז היהודי פועל מסביב לשעון כדי שאף יהודי לא יישאר לבד. זו שליחות יהודית אמיתית של ערבות הדדית ודאגה לכל אדם".