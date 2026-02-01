פרשן חדשות 12 עמית סגל מתייחס הערב (ראשון) למכתב ששלחו משפחות חטופים לגל הירש ובו דרשו את התפטרותו וטענו כי איים עליהן ושירת פוליטית את ראש הממשלה.

"אומר גל הירש שהם והחמאס דיברו בעצם באותו קול. כולנו יודעים שהסרטונים שיצאו מדי שבת מחמאס כללו מסרים שהיו כמעט אחד לאחד - מה שנאמר בהפגנות. למשל, שנתניהו מעכב עסקה, שזה הזמן לעצור את המלחמה, שהלחץ הצבאי עולה בחיי חטופים. אלה שחזרו אחר כך סיפרו מה אמרו להם להגיד ומה היתה המטרה", פתח סגל.

הוא ציין "יש כלל בפוליטיקה - כאשר שני אויבים מריצים את אותו קמפיין - אחד מהם טועה. אני יכול לקבל טענה לפיה אנחנו וחמאס אמרנו אותו דבר - אבל צדקנו - כי מבחינה מוסרית מדינת ישראל תרוויח אם תחזיר את כל החטופים. אבל אל תעשו לנו גזלייטינג ותגידו לנו שזה לא קרה. תאמרו שברמה הערכית היה חשוב. אל תגידו - חמאס אמר משהו ואנחנו אמרנו ההיפך - כי זה לא קרה".

"יש טענה שחזרה בראיונות של החטופים שחזרו ואמרו שההפגנות חיממו להם את הלב - וזה לגמרי נכון. המטרה לא היתה להגיד שהפגנות זה רע. התיאום שאומר שיש רק דרך אחת להחזיר את החטופים, להיכנע, לסגת, לסיים את המלחמה - את כולם עכשיו ובכל מחיר - זו היתה טעות קשה. זה לא שירת את החזרת החטופים", סיכם סגל.