ליגת ההוקי של ישראל בקנדה הודיעה על דחיית טורניר האליפות שתוכנן להתקיים בסוף החודש בטורונטו, ובו אמורות היו להשתתף קבוצות הוקי מתל אביב ומירושלים.

זה אמור היה להיות טורניר ההוקי הישראלי הראשון המתארח בקנדה, באירוע שתואר כציון דרך מרכזי עבור ספורט ההוקי בקהילה היהודית המקומית.

בהודעה שפרסמה ציינה ליגת ההוקי כי נאלצה לקבל את החלטת הדחייה לא בלב קל, לאחר שנבחנו מספר גורמים המצויים מעבר לשליטתה, וזאת כביטוי לגישה אחראית כלפי השחקנים, הצוות, השותפים והאוהדים.

מנהיג הארגון היהודי JDL מאיר וויינשטין טען כי טורניר ההוקי בוטל בעקבות איומים מ"תומכי חמאס", והאשים את ממשלת קנדה בכך שאיננה פועלת נגד גורמים אלה ואינה ממצה עמם את הדין, אף שלטענתו הם מהווים איום ישיר על יהודים וישראלים.

לאחרונה ביטלה הפדרציה היהודית של טורונטו פרויקט חינוכי של תלמידי תיכון מישראל בבית ספר באזור טורונטו, בעקבות התנגדות של ארגונים פרו-פלסטיניים ולנוכח חששות לביטחון התלמידים.