יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל עורר סערה היום (ראשון) כאשר השווה בין בני ברק לרהט בהקשר של אובדן משילות.

"במדינה מתוקנת יש משילות בכל מקום. מה שקורה היום זה בלי משילות בבני ברק ובלי משילות ברהט", אמר הנדל במהלך מסיבת עיתונאים במועצה האזורית רמת הנגב.

ההשוואה נאמרה במסגרת השקת תוכנית בת 10 נקודות להחזרת המשילות וביטחון הפנים. התוכנית כוללת רפורמה רחבה במערכת אכיפת החוק, הקמת משטרות מקומיות תחת סמכות ראשי רשויות, הקמת חטיבת סיכול ייעודית בשב"כ, והחמרת ענישה.

הנדל טען כי "אובדן המשילות והפשיעה במגזר הערבי היא החזית השמינית של מדינת ישראל", וקרא ליישום "דוקטרינת טקסס" להגנה עצמית ולהקמת משטרות מקומיות. לדבריו, "משטרת ישראל בבעיה קשה של כוח אדם. זמן לדוקטרינת טקסס, למשטרות מקומיות ולהקמת חטיבה סיכולית בשב"כ לפשיעה במגזר הערבי".

ההשוואה בין בני ברק, עיר חרדית נורמטיבית עם שיעורי פשיעה נמוכים, לבין רהט, המהווה מוקד של פשיעה חמורה ואובדן שליטה ביטחונית, עוררה ביקורת חריפה בקרב ההנהגה החרדית בבני ברק.

מ"מ ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא הגיב בחריפות: "מוטב שיועז הנדל יחזור בו מדבריו. ההשוואה ההזויה בין בני ברק, עיר של חסד עם שיעור פשיעה מהנמוכים בארץ, לבין רהט היא ניתוק מוחלט מהמציאות והסתה זולה".

שפירא הוסיף: "בני ברק היא מופת של סדר וביטחון אישי, הנדל לעומת זאת הוא מופת של חוסר אחריות. מביך לראות פוליטיקאי שלא עובר את אחוז החסימה מנסה לקושש קולות נואשים בשיטת 'הכה בחרדים'. מי שמתיימר לדבר על משילות, כדאי שיתחיל בלהכיר את העובדות לפני שהוא מפריח סיסמאות".

ביקורת נוקבת הגיעה אף מיעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, שכינה את הנדל "שקרן, מסית ופשיסט" ודרש התנצלות.

"מדובר בשקר גס ובהסתה - בני ברק היא מהערים הבטוחות בישראל, עם שיעורי רצח, שוד וגניבות מהנמוכים בארץ. במקביל, תושבי העיר מובילים בשיעורי חסד ועזרה הדדית מהגבוהים בישראל", אמר וידר.

"כמילואימניק אני אומר להנדל - בושה וחרפה שאתה נושא את השם שלי", הוסיף וידר. "אני וחבריי מקרבים חרדים לצה"ל ולשילוב בחברה הישראלית, וטיפוסים כמוך מרחיקים. תתבייש, אני מחכה להתנצלות ממך, גם כמילואימניק וגם כתושב בני ברק".