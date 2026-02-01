ועדת החוקה המשיכה היום להכין לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן הציג נוסח נפרד ומעודכן העוסק רק בייצוג המדינה בערכאות, וציין כי הוא שוקל להעביר אותו בשלב ראשון במנותק מיתר חלקי ההצעה.

לפי הנוסח, הסמכות לקבוע את עמדת המדינה בפני כל ערכאה שיפוטית תהיה בידי הממשלה. שר המשפטים או ועדת שרים יוכלו לקבוע את עמדת המדינה בכל הליך שאינו פלילי. כל עוד לא קבעה הממשלה אחרת, עמדת היועמ"ש תיחשב לעמדת הממשלה.

עוד נקבעת חובת נאמנות ליועמ"ש בייצוג עמדת המדינה, לפיה "יסייע למדינה ככל יכולתו בהגשמת מדיניות הממשלה ויעדיה". במקרה שבו היועמ"ש סבור שאינו יכול להגן משפטית על פעולות המדינה, או במקרה שבו סבר שר שעמדת המדינה לא מיוצגת כראוי, הממשלה או השרים הנוגעים בדבר יוכלו להורות שעמדת המדינה תיוצג על ידי עורך דין פרטי.

במקרים בהם עמדת המדינה תיוצג על ידי עורך דין אחר, לא יתייצב היועמ"ש בהליך אלא בהסכמת שר המשפטים, ועדת השרים או הממשלה.

רוטמן הסביר: "פרק הייצוג שיבטיח את ייצוג המדינה נכון באופן גורף, בלי קשר לאיך נבחר היועץ ומה תפקידיו האחרים. אם אפשר שהוא יעבור וייכנס לתוקף מידי, כי הוא פשוט, אין סיבה לא לעשות זאת".

יועמ"ש הוועדה, עו"ד ד"ר גור בליי, הצביע על הבדלים משמעותיים בין הנוסח החדש לבין "נוסח פרידמן" שהוצג בעבר: "ההצעה שעכשיו על השולחן הולכת רחוק יותר. אפשר יהיה לקחת עורך דין פרטי לא רק כשהיועץ אומר שאינו יכול להגן, אלא גם כשהשר אינו מרוצה".

בליי הזהיר: "בכל סיטואציה שבה לא מרוצים מעמדת היועץ אפילו אם הוא מוכן לייצג אפשר להחליף אותו - יש לכך הקרנה דרמטית על יכולתו לייעץ. גם בהליכים לא פליליים אפשר לרדוף אזרח, להטיל עליו עיצומים כספיים, לנקוט גישה שונה בהליכים אזרחיים בין גורמים הקרובים לשלטון וגורמים המתנגדים לו".

חברי האופוזיציה תקפו את המהלך בחריפות. ח"כ גלעד קריב אמר: "יש פה פעם נוספת גניבת דעת, בדיוק כמו בחקיקת הרכב הוועדה לבחירת שופטים. האופוזיציה אמרה שאפשר לנסות לבודד שני מקומות שיש לגביהם מחלוקות, אבל אפשר לנוע להתכנסות. אתה חושב שתביא הצ"ח נפרדת שנסכים עליה בשעה שאתה ממשיך עם ה-D9?"

רוטמן השיב: "קריב שם את הדברים על השולחן בצורה מאוד ברורה - שאם נקבל את התכתיבים שלכם ותעשו מה שאתם כשהייתם בקואליציה חשבתם שצריך לעשות, יהיה על מה לדבר איתכם. תודיעו שסוגיית ייצוג המדינה בערכאות לא תלויה בשאר ההסכמות, ושאינכם דורשים שנגנוז את יתר הצ"ח ויש על מה לדבר, אחרת לא אקבל תכתיבים".

ח"כ קארין אלהרר הזהירה: "כשאתה משנה את אירוע הייצוג בערכאות תוך שאתה מתעלם מהרכיבים האחרים אתה מייצר נזק. זו פגיעה מאוד קשה בשלטון החוק, במנגנוני איזונים ובלמים".

ח"כ עופר כסיף טען: "יש פה הצ"ח חדשה לגמרי, והצגה כאילו זה חלק מהדיונים על החוק זו רמייה. היועמ"ש אמור להיות חותמת גומי שאומר הן ומצדיע לכל מה שהממשלה רוצה, בעוד שתפקידו הוא לומר לממשלה או למי משריה איפה יש חוסר סמכות או פגיעה במנהל תקין".ה