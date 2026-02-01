בעקבות גל ההברחות לרצועת עזה והחשדות נגד חיילים ומפקדים בגדוד הבדואי, צה"ל החליט להרחיק את הגדס"ר הבדואי מגזרת מעבר כרם שלום, כך פורסם ב־i24NEWS.

על פי הדיווח, הגדוד הועבר לפעול בגזרה אחרת ברצועה, שאינה חולשת על ציר פילדלפי.

ההחלטה התקבלה לאחר שעלו טענות שלפיהן חיילים ומפקדים בגדוד נטלו חלק בהברחות לעזה. בעקבות זאת, הוחלט להעביר את הגדוד מגזרה רגישה במיוחד מבחינה ביטחונית, ולשבצו במשימות אחרות ברצועה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי “לאור שהות ממושכת באותה גזרה, ולמעלה משנתיים של מלחמה רציפה שבהן פעלו לוחמי הגדס"ר באומץ ובגבורה, הגדוד יעבור לפעול במרחב כיסופים ומשימתו תהיה הגנת המרחב". בצה"ל הדגישו כי השינוי מתבצע בהתאם לצרכים המבצעיים.

עוד נמסר כי מעבר הגדוד נועד לאפשר רענון של הכוחות, גיוון במשימות לאחר תקופה ארוכה באותה גזרה, ובהתאם לכך גם העלאת כשירות מבצעית. בצה"ל לא התייחסו לפרטי החקירה או לטענות עצמן, והדגישו כי ההחלטה היא חלק מהיערכות מבצעית כוללת.