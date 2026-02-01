תושבת ישראל שוהה זה עשרה ימים במעצר בטורקיה משום שעל פי החשד, הישראלית העליבה את דגל טורקיה, את נשיא המדינה רג'פ טאיפ ארדואן ואת “מדינת פלסטין", כך דווח ב"וואלה". ברשתות החברתיות בטורקיה הופצה תמונתה כשהיא אזוקה בידי שוטר טורקי.

על פי הפרסומים ברשתות החברתיות, הישראלית היא אביבית אמבר. עוד נטען כי היא נעצרה בכיכר תקסים לאחר שהחלה, לפי הטענות, “לקלל" את דגל טורקיה ואת הנשיא.

ממשרד החוץ נמסר: “המקרה מוכר ומטופל על ידי המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ". בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על מצבה המשפטי או על משך המעצר הצפוי.

בחודש שעבר דווח על ילדה ישראלית בת 15 שנתקעה לבדה במדינה לאחר שדרכונה נקרע בשדה התעופה, ולא הותר לה לעלות לטיסה חזרה לישראל דרך ירדן.