תיעוד: הקמת מתחם הבידוק הישראלי במעבר רפיח צילום: דובר צה"ל

במסגרת ההיערכות לפתיחת מעבר רפיח ובהנחיית הדרג המדיני, כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים את הקמת נקז הבידוק הייעודי "רגבים", שנמצא בניהול מערכת הביטחון בשטח שבשליטת צה"ל. המתחם מהווה חלק מהמאמץ להגברת הפיקוח הביטחוני במרחב.

כוחות מערכת הביטחון בנקז בודקים את זהות הנכנסים מול הרשימות שאושרו על ידי מערכת הביטחון הישראלית ומבצעים בידוק קפדני של כבודה.

מוקדם יותר דווח כי קיבולת המעבר בתחילת הפעלתו תעמוד על כ-200 בני אדם ביום ויעברו בו רק עזתים. ההערכה היא כי מספר היוצאים מעזה יהיה גבוה ממספר הנכנסים.

לפי המתווה שפורסם, ישראל תאשר באופן שמי את רשימת היוצאים מהרצועה. המעבר עצמו יופעל על ידי עזתים, תחת פיקוח של משלחת האיחוד האירופי.

ביציאה מהמעבר תופעל מערכת טכנולוגית הנשלטת מרחוק בידי גורמי הביטחון הישראליים, שתאפשר למנוע מעבר של מי שלא קיבל אישור, ללא נוכחות ישראלית פיזית במקום.

בכניסה לעזה ממצרים יורשו להיכנס רק תושבים שאושרו מראש. גם כאן יופעל המעבר בידי נציגים עזתים ובפיקוח אירופי. לאחר הכניסה, יועברו הנכנסים באוטובוסים לעמדת הבידוק הישראלית, שם יעברו זיהוי ובידוק גופני, במטרה למנוע הברחת אמצעי לחימה או ציוד שאינו מאושר.