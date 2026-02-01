יעקב בלוך, ממקימי קיבוץ שעלבים, הלך לעולמו בשבת, והוא בן 94. ההלוויה התקיימה היום (ראשון) בקיבוץ , במעמד בני משפחתו, חברי קיבוץ ותלמידי חכמים שליוו אותו לאורך השנים ובאו לחלוק לו כבוד אחרון.

בלוך נולד בצרפת למשפחה שומרת מצוות ושרד את השואה כשהוסתר בכפר נוצרי. לאחר עלייתו לישראל הצטרף לקיבוץ שעלבים בראשית דרכו, נשא את יהודית שעלתה מאנגליה, והשניים הקימו משפחה רחבה וברוכת ילדים.

"יעקב בלוך ז"ל נולד לפני 94 שנים למשפחה צרפתית-אלזסית מסועפת שומרת מצוות וברוכת ילדים. בשואה הוסתרו חלק מילדי המשפחה בבתי גויים, והוא חי בכפר בצרפת עד סוף השואה כאחד מילדי אחת המשפחות, והמפגש עם בני המשפחה הזו בסיור שורשים שערך לפני כמה עשרות שנים היה מרגש ביותר", מספר הרב יואל קטן, בשיחה עם ערוץ 7.

אחרי קום המדינה עלה לארץ, והצטרף לקיבוץ שעלבים שזה עתה עלה על הגבעות השוממות סמוך למובלעת לטרון המאיימת. "הוא בנה את ביתו עם יהודית שתח' שעלתה מאנגליה, ובקיבוץ הם חיו כל ימיהם ובו גידלו את תשעת ילדיהם. בתור קוריוז אזכיר שרבים לא הכירו כלל את שמו 'יעקב' - בפי כל הוא היה נקרא 'קלֶאץ' בגלל מעשה שהיה: בתור עולה חדש היה לו מבטא צרפתי כבד, ובגלל הכישרון הטכני המיוחד שלו עבד במוסך, ולמצמד, הקלָאץ' שברכבים ושבטרקטורים, קרא 'קלְאץ' במבטא צרפתי, האות ל' בשווא-נע ולא בקמץ, וכך נדבק לו הכינוי הזה עד סוף ימיו. אפילו אשתו קראה לו כך.

כשהתחילו לבנות בתים במשק הוא מונה לאחראי על הבנייה, וכאשר לימים בנו את בית הכנסת היפה של קיבוץ שעלבים, הנשקף על כביש 1 מול לטרון, הוא זה שסימן לקבלנים איך לחפור, כאשר את הקווים הוא הקפיד לסמן עם התוכנית ביד ומפה ומצפן כך שארון הקודש יהיה מכוון בדיוק לירושלים. יקה זה יקה. יעקב בלוך היה ברוך כישרונות - הוא גם היה צייר חובב, ובפרסומים של הקיבוץ נוספו תמיד רישומים חמודים שלו, חלקם רציניים וחלקם היתוליים".

הרב קטן הרחיב על ציור שלו שזכור במיוחד. "בכניסה לקיבוץ שעלבים מכיוון משמר איילון, על הקיר הגבוה של האסם, מצוייר כבר שנים רבות רישום ענק שלו - ציור אומנותי של המקדש בקווים מינימליסטיים בתוך שמש זורחת ובתוכו המילים 'א-ל בנה ביתך בקרוב', רישום שהפך לסמל הקיבוץ. בכל אירוע משפחתי וציבורי הוא היה מחבר שירים בחרוזים, וגם בזה הפליא לעשות. בקיבוץ עבד בעיקר במוסך אך גם בענפים אחרים, וגם עסק בצרכי ציבור, הכל בענווה ובעדינות ובאצילות בלתי רגילים".

הרב יואל קטן סיפר כי בלוך קבע עיתים לתורה ולמד בהתמדה עם חברותות, גם לאחר אירוע מוחי ממנו סבל בשנים האחרונות. "קלאץ' קבע עיתים לתורה, השתתף שנים רבות בשיעור הדף היומי ובשיעורים אחרים וגם למד עם חברותות, וזכה לראות עולמו בחייו - שבט שלם של בנים ובני בנים וגם נינים וחימשים מפוזרים על פני כל הארץ, עוסקים בתורה ובמצוות, שמחים ומשמחים. לפני שנים הוא עבר אירוע מוחי וסבל משיתוק חלקי אך המשיך לתפקד כמיטב יכולתו ולהגיע לתפילות ולשיעורים כדרכו, אך בשנים האחרונות כבר לא היה במיטבו.

בסוף השבוע שעבר באו צאצאיו להיפרד ממנו, ובשבת השיב את נשמתו לבוראו. נראה לי שכאשר שאלו אותו אתמול בבית דין של מעלה 'נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? ציפית לישועה?' - הוא יכול היה להשיב ללא היסוס ובביטחון מלא 'כן' על כל אחת מהשאלות האלו... תהי נשמתו צרורה בצרור החיים", סיכם הרב.