פרקליטות המדינה צפויה להגיש מחר (שני) כתבי אישום נגד תשעה מעורבים בפרשת הברחות הסחורות לרצועת עזה, כך נחשף ב-i24NEWS.

על פי החשד, החומרים שהוברחו מוגדרים כחומרים דו-שימושיים - חומרים שאינם אמצעי לחימה, אך עשויים לשמש ארגוני טרור.

בנוסף, בפרקליטות התקבלה החלטה עקרונית להגיש כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש שב"כ, דוד זיני. בעניינו מדובר, לפי המידע הקיים, בסחורה אזרחית שאינה דו-שימושית, וכתב האישום יהיה קל יותר.

על פי החשד שפורסם, המבריחים העבירו את הסחורה באמצעות שיירות של צה"ל. החקירה מתנהלת זה למעלה מחודש וחצי, ובמרכזה חשד להברחת סחורות מישראל לרצועת עזה תמורת בצע כסף. ראש השב"כ עצמו אינו חשוד בפרשה.

המשטרה כבר הגישה הצהרת תובע על כוונתה להגיש כתב אישום נגד אחד-עשר מהמעורבים בפרשת ההברחות. בשלב זה, פרטי הפרשה עדיין נתונים לצו איסור פרסום חלקי.