תלונה למח"ש: הורדו מהאוטובוס ונשארו לבד

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה למח"ש בדרישה לפתוח בחקירה נגד שוטרים, שלטענתו הורידו באישון לילה עשרות נוסעים מאוטובוס והותירו אותם בצד הדרך, סמוך לצומת גולני.

האירוע התרחש לפני מספר חודשים, והנוסעים נאלצו להמשיך בדרכם באמצעות טרמפים ובסיוע נהג אוטובוס שחלף במקום ואסף אותם.

במכתבו מתאר הפרקליט כי האירוע התרחש ב-20 באוקטובר סמוך לשעה 1:30 בלילה. הכל החל כהוזמנה ניידת משטרת ישראל לצומת גולני לבקשת נהג אוטובוס של חברת סופרבוס, בעקבות דיווח על נוסע שעישן סיגריה אלקטרונית בתוך האוטובוס.

לדבריו, עם הגעת השוטרים, ובמקום לטפל באופן נקודתי באירוע, הורו השוטרים לכלל נוסעי האוטובוס, כ-40 במספר, לרדת מהאוטובוס בתחנה מבודדת בדרך בין-עירונית, והנחו את הנהג להמשיך בנסיעתו בלעדיהם.

עוד כתב בלייכר כי הנוסעים, ובהם מרשיו, התחננו בפני השוטרים שלא להפקירם בשעת לילה מאוחרת בכביש חשוך וללא חלופה תחבורתית, אך לטענתו השוטרים התעלמו מהפניות. במכתב צוטט אחד הנוסעים שפנה לשוטרים בשאלה: “אתם נורמליים?". לפי התיאור, בתגובה לכך, וללא עילה חוקית, אחז אחד השוטרים בידו של הנוסע, גרר אותו לניידת והודיע לו על מעצרו בגין “העלבת עובד ציבור". הנוסע שוחרר לאחר שהתנצל, והשוטרים עזבו את המקום כשהם מותירים את יתר הנוסעים מאחור.

בלייכר טען כי כלל הנוסעים משתייכים לציבור החרדי, בעוד השוטרים ונהג האוטובוס הם בני מיעוטים, והעלה חשד כי ההחלטה להוריד את כלל הנוסעים התקבלה על רקע זהותם המגזרית. לדבריו, נסיבות המקרה “מעלות חשד כבד" לאפליה פסולה ולמניע גזעני, וכי מדובר בענישה קולקטיבית של נוסעים חפים מפשע.

“מדובר בענישה קולקטיבית מסכנת חיים תוך אדישות מוחלטת כלפי בני אדם ומצוקתם". עוד הוסיף: “אנו דורשים למצות את הדין עם אותם שוטרים שפעלו כך, ולבחון כיצד הגיע מצב שבו פגיעה כה חמורה בציבור נוסעים נעשית ללא חשש מהשלכות", סיכם עורך הדין.