סמוטריץ': ״להוזיל את יוקר המחיה - זו ציונות״ צילום: באדיבות המצלם

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע מישיבת הממשלה בקרית שמונה לכנס של "מכון התורה והארץ" וציין כי דאגתו להוזלת מחירי המזון נובעת מציונות לאור ערכי התורה.

"במדינת ישראל כיום 10 חברות מחזיקות 56% ממותגי המזון במדינת ישראל; רפורמת החלב שומרת על החקלאים והחקלאות; הדרך היחידה שלי ליצור תחרות למחלבות היא להוריד מכסים ולפתוח את השוק לתחרות וליבוא.

אנחנו נשמור על הייצור המקומי ונשמור על החקלאות אבל עם זאת נפתח את השוק לתחרות ונוזיל מחירים, טיפול ביוקר המחיה - זאת ציונות", דברי סמוטריץ'.

הרב יעקב אריאל עם השר סמוטריץ' בכינוס צילום: באדיבות המצלם

נשיא המכון, הרב יעקב אריאל, אמר לשר: "המכון מחזק את ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בפועלו המבורך לישוב ארץ ישראל ופריחת החוות החקלאיות בהובלתו, תוך כדי דאגתו לכלל אזרחי ישראל ולפועלו המבורך להורדת יוקר המחיה ולחיזוק הכלכלה הישראלית".