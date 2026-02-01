הפועל העמק ניצחה העונה בשישה מתוך שבעת משחקי הבית שלה במסגרת ליגת העל בכדורסל, כאשר היחידה שניצחה אותה שם הייתה הפועל חולון.

הערב (ראשון) העמק המשיכה לעשות זאת גם במסגרת גביע המדינה בכדורסל, כשהביסה את אותה הפועל חולון בתוצאה 78:96 בדרך להיסטוריה.

העמק שמדורגת במקום השלישי בטבלת ליגת ווינר סל, פתחה את המשחק רע אך לא התקשתה להפוך במהרה ורבע שלישי התקפי אדיר שכלל 32 נקודות, 7 נקודות פחות מהכמות שקלעה בכל המחצית הראשונה כולה, היה יותר מדי כבר עבור חולון.

העמק שצלפה תשע שלשות מ-15 נסיונות מחוץ לקשת רק במחצית השניה, הייתה גדולה מדי על חולון כשמי שהוביל אותה הוא לא אחר מאשר שחקנה לשעבר של חולון, ניב משגב שסיים את המשחק עם 22 נקודות ובכך השווה את שיא הקריירה שלו במסגרת הליגה הבכירה.

זה נגמר עם 78:96 לזכות העמק שעושה היסטוריה ומעפילה לראשונה בתולדותיה אל שלב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל.