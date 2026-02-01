קנס כספי עצום, סגירת מושבי הפרקט במשחקי הבית והרחקת הבעלים לחודשיים. יממה אחרי אירועי רבע גמר הגביע בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב, הודיע תובע איגוד הכדורסל עו"ד איתמר ליפנר כי החליט להעמיד לדין את הפועל תל אביב והבעלים שלה עופר ינאי בעקבות אירועי משחק רבע גמר גביע המדינה נגד הפועל ירושלים אמש.

כזכור, אמש עוד בטרם החל משחק רבע גמר הגביע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, החליט הבעלים עופר ינאי לשבת בסמוך לספסלה של האורחת מהבירה, זאת בכדי לצלם את מאמן הפועל ירושלים יונתן אלון כשהוא חוצה את הקו הטכני ובכך לגרום לענישתו.

במהלך הרבע השני במשחק, קם ינאי ממקום מושבו וחצה את שולחן המזכירות לטענתו בכדי להביא מטען לטלפון הנייד שלו. צוות השיפוט החליט כי ינאי ניסה להשפיע על מהלך המשחק ועל צוות השופטים כשניגש למשקיף המשחק ובתגובה הורו אלו על הרחקתו של ינאי מהאולם ולכל הפחות על עלייתו ליציע.

ינאי סרב ובכך גרם לעצירת המשחק למשך 13 דקות.

היום (ראשון) החליט כאמור תובע איגוד הכדורסל, עו"ד ליפנר להעמיד את ינאי והפועל ת"א שלו לדין כשזה דורש שורת עונשים חסרי תקדים.

מלבד קנס כספי של 130 אלף שקל לאדומים, דורש תובע האיגוד להורות על סגירת כלל מושבי הפרקט במשחקי הבית של הפועל ת"א לשלושה משחקים וכן מבקש להביא להרחקתו של ינאי מהמגרשים לחודשיים, כאשר הסעיף לכל אלה הוא 'התנהגות בלתי הולמת' וכן 'אי ציות ראש קבוצה להוראות שופטי המשחק'.

"כפי שציינתי בהחלטתי הקודמת בעניינו של מר ינאי במשחק נגד הפועל באר שבע, נציג קבוצה אינו אוהד רגיל ומצופה ממנו להוות דוגמה אישית לאוהדים. קל וחומר, כאשר מדובר בבעלים של קבוצה", כתב עו"ד ליפנר.