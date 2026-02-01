החל מסע ההגנה על התואר. מחזיקת גביע המדינה בכדורסל, מכבי ת"א, החלה הערב (ראשון) את מסע ההגנה שלה על התואר בו זכתה אשתקד ברגל ימין עם ניצחון גדול על עירוני קריית אתא בתוצאה 108:86.

במשך מרבית הזמן הערב, המכבים מת"א לא הצליחו לפתוח פער גדול יותר מ-5 נקודות על פני המארחת מהקריות וברגעים לא מעטים אף הייתה דווקא בפיגור, אך רבע אחרון אדיר בו קלעה 31 נקודות לעומת 12 בלבד של קריית אתא הפך את התוצאה וניצח עבורה את המשחק ובגדול.

למעשה, מכבי כבר ניצחה העונה את קריית אתא באולמה הביתי, אולם רמז כשקלעה שם 116 נקודות לעומת 82 של המארחים, והערב זה נגמר כמעט בדיוק באותה התוצאה אך בדרך אחרת לחלוטין.

מי שהיה הערב מעל כולם היה ג'יילן הורד שחזר לעצמו עם 21 נקודות וכמוהו גם סנטוס נהנה מתחת לסלים של אתא.

מכבי מצטרפת אל סגניתה משנה שעברה הפועל ירושלים ואל הפועל העמק שכבר העפילו לחצי הגמר. בדרך לזכיה בפעם ה-47 בתולדותיה של מכבי בגביע המדינה בכדורסל?