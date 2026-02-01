חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה טען הערב (ראשון) כי המטרה האמיתית של המוחים בעד גיוס חרדים אינה גיוס לצה"ל, אלא הפלת הממשלה.

בריאיון לכאן רשת ב' אמר גפני "הם לא רוצים שייקחו את מי שלומד תורה לצבא, אלא עושים הפגנות על כל דבר".

לדבריו, “חוק הגיוס הוא מנטרה כזאת, מציאות שאיתה אפשר להפיל את הממשלה". גפני הוסיף כי המחאות החלו עוד לפני המלחמה, וכי המוחים בוחרים נושאים שלעתים מצליחים ולעתים לא. "מה שלא מצליח יורד מסדר היום, ומה שמצליח נשאר על סדר היום", אמר, והביע ספק שגם אם כל תלמידי הישיבות יתגייסו וייענו לדרישות, הדבר יביא להפסקת ההפגנות.

גפני נמנע מלהביע עמדה מפורשת בנוגע לפרטי חוק הגיוס, מכסות הגיוס לצה"ל והגדרת “תורתם אומנותם".

עם זאת ציין "בשעתו, גדולי התורה אמרו שמי שלא לומד תורה אסור לו לקבל את האישור של תורתו אומנותו. כשיגיע הנושא של ההצבעה על החוק, אני כמובן כמו חבריי, אשאל את גדולי התורה ואם יורו לי להצביע - אצביע בעד".

בהתייחסות לאפשרות חזרתו לממשלה, אמר גפני, שכיהן בעבר כיו"ר ועדת הכספים, כי הדבר תלוי בתחושתו האישית לגבי יכולתו להיות חלק מהקואליציה. “אם יהיה מצב שבו אני ארגיש שאני יכול להיות חלק מהקואליציה הזאת - אני אחזור. אם לא - אני לא אחזור". הוא הדגיש כי בכוונה אינו מזכיר את סוגיית הגיוס כדי “לא לשחק לידיים של אלו ששמו את זה על סדר היום כדי להפיל את הממשלה".

עוד הוסיף גפני כי עתיד הקואליציה תלוי בפעולתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. “אם אכן נתניהו ייכנס לבעיות הקיימות ויפעל בכל הכוח - אני מניח שהממשלה תמלא את ימיה. אם הוא לא ייכנס לזה בכל הכוח, והוא יודע לעבוד כשהוא רוצה - אז היא לא תמלא את ימיה".