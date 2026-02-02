יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית), הגיש הצעת חוק חדשה המבקשת להסדיר את נשיאת הנשק ברישיון במקומות ציבוריים, כך שבעלי רישיון נשק לא ימצאו עצמם מחוץ למרחב הציבורי ללא פתרון.

הצעת החוק היא חלק מהמדיניות שמוביל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לחיזוק הביטחון האישי באמצעות נשיאת נשק חוקית, מפוקחת ואחראית, ולעשיית סדר באופן יישום הנהלים במרחב הציבורי.

לפי הצעת החוק, בעל רישיון נשק יהיה רשאי להיכנס עם נשקו לכל מקום ציבורי, אלא אם קיימת מניעה מפורשת על פי דין. במקרים שבהם נאסרת נשיאת נשק, יחויב המקום הציבורי לאפשר הפקדת נשק מסודרת בהתאם לנהלי המשרד לביטחון לאומי.

כיום, ישנם מקומות רבים שבהם נאסרת כניסה עם נשק ברישיון, אך לא מוצעת חלופה של הפקדה. מצב זה מוביל לכך שאזרחים נושאי רישיון, בהם אנשי כוחות הביטחון ותושבי אזורי ספר, נמנעים מלהגיע לאירועים, מתקני תרבות וספורט ואתרי בילוי. הצעת החוק נועדה להסדיר את המצב הקיים ולעשות סדר במרחב הציבורי.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר "אזרח שומר חוק שנושא נשק ברישיון לא צריך להיענש או להישאר מחוץ למרחב הציבורי. נשק חוקי ומפוקח מציל חיים, והמדינה חייבת לאפשר נשיאה אחראית שלו לצד הסדרה ברורה של מקומות שבהם קיימת מגבלה. הצעת החוק של חברי צביקה פוגל עושה סדר, מחזקת את הביטחון האישי ומכבדת את מי שלוקח אחריות על ביטחון עצמו וסביבתו".

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל הוסיף "מי שקיבל מהמדינה רישיון נשק ופועל כחוק לא צריך להרגיש אורח לא רצוי במרחב הציבורי. אם קיימת מניעה על פי דין שמגבילה נשיאת נשק במקום מסוים, חייבת להיות הפקדה מסודרת. כך שומרים על ביטחון וכך עושים סדר".