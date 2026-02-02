ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) פנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה להסדיר בעיה טכנית והלכתית המונעת מציבור שומרי השבת לקבל התראות חירום תקינות בשבתות.

בפנייתו, שהוגשה על רקע חשש מהסלמה ביטחונית מול איראן, התריע אבוטבול על כך ששידורי גל השקט בימי שבת זמינים רק בתדר FM, שאינו נתמך במקלטים ובממ"דים רבים - בהם פועל רק תדר AM.

לדבריו, התחנה היחידה הפעילה כיום בתדר AM - גלי צה"ל - אינה משדרת את גל השקט בשבת.

עוד ציין כי גם אם גלי צה"ל תחל לשדר גל שקט, היא ממשיכה בשידור תכנים עיתונאיים רגילים לאורך השבת, דבר המנוגד להלכה ומקשה על הציבור הדתי להשתמש ברדיו במצב חירום.

אבוטבול הציע שתי חלופות: להעביר את שידורי תדר ה-AM ל"כאן מורשת" לאורך כל השבוע, או לחלופין - לאפשר לתחנה לשדר בו לפחות בשבתות בלבד.

לדבריו, התחנה "כאן מורשת" מפעילה שידורים בהתאם להנחיות ההלכה, ועוצרת את שידוריה בשבת רק לצורך התראות חירום.

העתקי הפנייה הועברו לגורמים נוספים, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש רשות החירום הלאומית תא"ל (במיל') איציק בר, מפקד פיקוד העורף תא"ל שי קלפר, שר התקשורת שלמה קרעי ויו"ר ש"ס אריה דרעי.

לדברי אבוטבול, "הגנת העורף כוללת מתן מידע מדויק ובזמן אמת לכל אזרחי ישראל, כולל שומרי שבת. מדינת ישראל חייבת להבטיח שגם ציבור זה יוכל לקבל התראות חירום באופן אמין ונגיש בשבתות, במיוחד בתקופה ביטחונית רגישה כמו זו שאנו עוברים".