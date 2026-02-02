יש אנשים שמחפשים זוגיות שנים. הם יוצאים לדייטים, מדברים עם שדכנים, גולשים באתרים, מנסים להישאר אופטימיים, עושים עבודה פנימית, מתפללים, משתדלים. ובכל זאת, משהו לא קורה.

הקשר מתחיל - ונעצר. משהו מבטיח - ונעלם. לפעמים יש התאמה טובה, אבל הלב לא מצליח להיפתח. לפעמים יש חיבור, אבל רגע לפני שזה נהיה רציני - מופיע פחד, ריחוק, או צורך לברוח.

בעולם הדתי, שבו זוגיות היא לא רק עניין רגשי אלא גם חלק מהדרך הרוחנית והערכית, התקיעות הזו יכולה להיות כואבת במיוחד. היא מייצרת בלבול: אם יש רצון אמיתי, למה זה לא מתקדם? אם האדם איכותי וטוב, למה הוא שוב חוזר לאותה נקודה?

יהושע ונחמה ביטקובר, מובילי הכנס הדיגיטלי “WAZE לחופה" ומקימי מכון "עומק הקשר" שכבר זכה לעזור ללמעלה מ2000 רווקים ורווקות להתחתן, מציעים תשובה שנשמעת פשוטה - אבל נוגעת בעומק: לפעמים הבעיה אינה בחוסר רצון, אלא במה שמנהל את הרצון מבפנים.

משפטי חסימה הם אמונות פנימיות, לעיתים לא מודעות, שמחזיקות דפוס של תקיעות. אלו משפטים שהאדם מספר לעצמו על עצמו, על אחרים, או על העולם - והם נשמעים כמו אמת מוחלטת.

הם יכולים להישמע קשים וברורים, כמו:

“אני לא ראוי/ה לאהבה"

“אני תמיד נשאר/ת לבד"

“אף אחד לא באמת ירצה אותי"

אבל לפעמים הם דווקא נשמעים זורמים ואפילו חיוביים, כמו:

“אני חייב/ת לשמור על כבוד עצמי"

“אסור לי להיות תלוי/ה באף אחד"

“עדיף להיות זהיר/ה מאשר להיפגע"

“אם זה לא מושלם - זה לא זה"

וכאן בדיוק העניין: משפטים כאלה יכולים להישמע הגיוניים מאוד, אבל בפועל הם מייצרים תגובה פנימית של סגירה, חשדנות, ריחוק או הימנעות - גם מול קשר טוב.

איך משפט כזה נוצר?

לפי הגישה של ביטקובר, המשפטים האלה לא נולדים “סתם". הם נוצרים לאורך החיים מתוך חוויות. לפעמים זו דחייה חברתית בגיל צעיר, לפעמים קשר עבר שנגמר בצורה כואבת, ולפעמים פשוט מסרים שנאמרו בבית או נצפו בזוגיות של ההורים.

המשפט נוצר כמו מנגנון הגנה. הוא בא לשמור על הלב מפגיעה נוספת. אבל עם השנים, ההגנה הופכת למחסום.

וכשמדובר בזוגיות - המחסום הזה יכול להיות גורלי: הוא מונע מהאדם להרגיש בטוח בתוך קשר, להאמין שמותר לו לקבל אהבה, או להסכים להיכנס לשותפות אמיתית.

הכנס הדיגיטלי “WAZE לחופה", שמיועד לגברים ולנשים, נועד לשים על השולחן את מה שלא תמיד מדברים עליו: מה קורה בפנים בזמן חיפוש זוגיות.

נחמה ויהושע ביטקובר יעסקו בשאלה המרכזית: מה הדבר הפנימי שמונע ממחפשי זוגיות להצליח?

והתשובה שהם מציעים: לזהות את משפטי החסימה - ולהתחיל לגעת בהם בעדינות ובדיוק.

המסר המרכזי של הכנס הוא לא להאשים, ולא לייצר תחושה שמשהו “דפוק". להפך: להבין שתקיעות היא לפעמים סימן למנגנון פנימי שמבקש ריפוי. וכשיש שם ריפוי - משהו יכול להיפתח.

כי לפעמים, לא צריך לשנות את כל החיים. צריך לשנות משפט אחד.

