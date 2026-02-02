אחת הטעויות הנפוצות ביותר בעולם השידוכים הדתי היא המחשבה שנושאי משיכה, חיבור הוא לא דבר ש"יסתדר מעצמם" ברגע שתישבר הכוס.

המציאות, לצערנו, מוכיחה אחרת. זוגות רבים מוצאים את עצמם בשנים הראשונות לנישואיהם מתמודדים עם פערים, שתיקות ותסכולים, שנובעים פשוט מחוסר ידע והכנה מוקדמת כבר בתקופת החיפושים.

בשבוע שעבר התקיים משדר מיוחד עם למעלה מ-1,500 רווקים שעסק בדיוק בנקודות הללו. "המספר הזה הוא לא מקרי", אומר צוריאל גביזון, מייסד הפרויקט. "אנשים מבינים שאי אפשר להגיע לחתונה עם 'דף חלק' בנושאים כל כך קריטיים. החיבור הוא לא משהו שמתחיל בחופה; היא כוח שפועם בנו מהילדות, ואם לא נלמד לרתום אותו נכון - הוא עלול להפוך למכשול במקום למנוע".

לאחר המשדר הושקה סדנת "לנצל את כוח המשיכה" - מסע בן 5 מפגשים (בנפרד לגברים ולנשים) שצולל לעומק הסוגיות הללו.

בסדנת הנשים, יועצת המיניות ומדריכת הכלות אלירז פיין תעסוק בשאלות בוערות: איך לזהות התאמה מינית ומשיכה עוד לפני המגע הראשון? איך משחררים פחדים מהגוף ומהתשוקה בעולם של שמירת נגיעה? ואיך חוזרים לצד הנקבי הממגנט שמאפשר לאישה להיות מחוזרת באמת.

בסדנת הגברים, נבחרת המומחים (יהונתן קליין, ד"ר מולי גרוסמן ונתן מאיר) תציב מראה מול האתגרים הגבריים של דורנו.

הם יעסקו בנוכחות רגשית בדייטים, בתיקון המבט שהשתבש בעקבות החשיפה למסכים, וביכולת להשתמש באנרגיה המינית ככלי לקבלת החלטה ברורה: "האם זו האישה שאני רוצה לבנות איתה את ביתי?". ד"ר מולי גרוסמן יעסוק באתגרים הנובעים מפגיעות מיניות והדרך להתמודד עמם.

"אנחנו מטפלים כאן ב'רפואה מונעת'", מסביר גבריאל, שותף בפרויקט. "אנחנו רוצים שזוגות יגיעו לחופה כשהם מבינים מה זה משיכה, מהם הבדלי התפיסות בין המינים ואיך לבנות אינטימיות בריאה. ללמוד את זה אחרי החתונה זה לעיתים קרובות מאוחר מדי ומלווה בכאב לב מיותר".

הסדנה כוללת גם ליווי צמוד בקבוצות וואטסאפ ייעודיות, שם יוכלו המשתתפים לשאול את המרצים שאלות ישירות ולקבל מענה מקצועי ודיסקרטי.

בפרויקט 252 כי הסדנה תיפתח ביום רביעי הקרוב, ולא תתאפשר הצטרפות לאחר תחילתה. המחיר הונגש במיוחד (194 ש"ח בלבד לסדנה מלאה) מתוך רצון שכל רווק ורווקה יוכלו להגיע מוכנים לרגע הגדול של חייהם.

