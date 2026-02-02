עם איש המודיעין האזרחי, רפאל חיון, העוקב אחר הפרסומים הערביים בתקשורת וברשתות החברתיות, ביקשנו לנסות ולהבין מה המציאות האמיתית מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה, ועד כמה חמאס אכן חוזר לכוחו, שולט באזרחי הרצועה ורחוק מפירוק נשקו.

"חמאס חוזר לאט לשליטה שלו ברצועה. רואים את זה פעם אחר פעם ברמה של הוצאה להורג של אנשים, בשליטה בכל מה שנכנס לרצועה ושימוש בעמותות, כבר לא צריך את מזוודות הכסף", אומר חיון ומספר על בדיקה שערך על אחת מעמותות ה"צדקה" העזתיות, שם פועלים למעלה מחמש מאות איש. הוא בחן מידגמית 22 מהעובדים של העמותה וגילה ש-20-22 מתוכם "או מחבלים, או חברי ועדת הכספים של חמאס, או שהבנים שלהם היו מחבלים בשבעה באוקטובר".

על האופן שבו מועבר הכסף לידי חמאס אומר חיון כי בימים אלה המשימה קלה מאי פעם. הדברים נעשים או בכסף דיגיטאלי או בהברחות פיזיות וכך צובר החמאס מאות מיליוני דולרים.

"כבר חודשים אני מדבר על ההברחות ואומר שהם מכניסים הכול מהכול דרך הסיוע הומניטארי, דרך רחפנים ובדרכים נוספות. עכשיו כבר ראש השב"כ מדבר על זה וכך גם הצבא וראש הממשלה ושר הביטחון והשר לביטחון לאומי. פתאום מבינים שצריך לטפל בזה".

"חמאס שולט ברצועה, נקודה", קובע חיון ומוסיף: "בחודש האחרון חמאס חופר ארבעים מנהרות חדשות". לשאלתינו איך מידע שכזה בא לידי ביטוי בחמ"ל שהוא הקים בביתו, הוא משיב מהמעט שעליו הוא יכול לספר: "יש מצלמות וכשצריך פורצים למצלמות, אני שומע בקשר דברים שאי אפשר לספר עליהם ויש דרכים נוספות...".

בהתייחס לאמל"ח המצוי בידי חמאס, קובע חיון כי הארגון הולך ומתעצם. הוא מזכיר את העדכון האחרון במערכת הביטחון ולפיו ברצועת עזה ישנם כעשרים אלף כלי נשק. בכיר שעמו שוחח חיון ציין את הנתון הזה וצחק, בכל שכונה בעזה יש הרבה יותר מהמספרים הללו. בהקשר זה מזכיר חיון את פיצוצי המשנה של הפצצות צה"ל ברצועה, מה שמעיד על מחסני ומאגרי אמל"ח עצומים

"משקרים לציבור כשמדברים על עשרים אלף כלי נשק. חמאס מייצר נשק, מטענים ואמצעי לחימה נוספים", הוא אומר ומספר: "בכיר שהשתחרר באחרונה מספר לי שחמאס מתאמנים 300 מטרים מהמגננים, וההוראות הן שאם הם לא מבצעים ירי אז לא מחזירים אש. אם הם רק מתאמנים לא מבצעים ירי. חזרנו אחורה", אומר חיון בעצב.

עוד מציין חיון כי עצם הקביעה של מערכת הביטחון הישראלית שבידי חמאס רק עשרים אלף כלי נשק תאפשר לאנשי הארגון לבצע את ההונאה הבאה במידה ויחליטו לקבל על עצמם את פירוז הרצועה וימסרו לידיים בינלאומיות עשרים אלף כלי נשק בעוד את כל השאר יסתירו במנהרות, שם ימתינו ליום פקודה. כך גם בסוגיית השליטה על הרצועה, יכול החמאס להסכים לשליטה של ארגון חיצוני לכאורה, בעוד בפועל הוא יהיה זה שיפעיל את אותו ארגון

"יש אינטרס מאחורי זה שהוא נתן את כל החטופים והגענו לכל שאר החטופים. הוא מקבל שקט ברצועה, יבנו לו אימפריה והוא יוכל לומר שהוא הביא לשיקום ולהחזרת האסירים ותמיד הוא יוכל לצאת לשבעה באוקטובר הבא. להערכתי זה יקרה בתוך פחות משנה, אולי לא מעזה", אומר חיון ומציין כי "לישראל נכנסים מאגים שלא משמשים ארגוני פשיעה, אלו המאגים שהותקנו על כלי הרכב. אף אחד לא יודע איפה הם". עוד הוא מוסיף ומספר כי בחמאס "יש מחירון לכל ראש יהודי שמחבל יוריד ביהודה ושומרון".

"יש לנו עם יקר, אבל המציאות שבה כל אחד מאיתנו צריך לסובב את הראש אם יש לנו מישהו מאחורי הכתף, זה לא נורמאלי. יש טונות של כלי נשק שנכנסים מגבול מצרים וירדן ליהודה ושומרון. זה קורה בכל יום ובכל לילה. כמות השוהים הבלתי חוקיים היא מטורפת. יש להם עובדים בסופר, בבתי מרקחת, וברגע אחד אפשר לגייס אותם לפיגועים שנמצאים מעבר לפינה", מזהיר ומתריע חיון ומקווה למישהו שגם יקשיב וישמע.