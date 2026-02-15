על משמעות הודעתה של הוועדה לחקר הרוגלות על הפסקת פעילותה, על מה שעומד מאחורי ההודעה ומי גרם להפסקת עבודת הוועדה, שוחחנו בערוץ 7 עם חבר הכנסת משה סעדה, בעבר סגן ראש מח"ש.

"הנפגעים העיקרייים מכך שסיפור הרוגלות לא ייחקר הם אזרחי מדינת ישראל", מדגיש סעדה מיד בפתח דבריו. "מדובר באירוע שבו המשטרה והפרקליטות היו אחראים להתקנת רוגלות בפלאפונים של אנשים. המשמעות של רוגלות היא שברגע ששמתי לך תוכנה בטלפון אני הוא אתה... אפשר לדעת את כל הווטסאפים גם מהעבר, את כל התמונות, המיקומים, ההיסטוריה שלך, בכל רגע אפשר לפתוח אודיו וידאו ולתעד אותך. זו עבירה בחוק שעונשה חמש שנות מאסר".

בדבריו מזכיר חבר הכנסת סעדה כי כאשר הדברים פורסמו קבע המפכ"ל דאז, רוני אלשייך, ש"לא היה ולא נברא". כשתנ"צ יואב תלם, האחראי על כך, נשאל בנושא הוא טען ש"אין דבר כזה במשטרה", אלא ש"התחילה בדיקה והתברר לא רק שיש דבר כזה, אלא שמדובר במעל אלף מקרים כשכל אירוע כזה הוא עבירה של חמש שנות מאסר".

לשאלתנו אם אין סיכוי שרוני אלשייך לא היה מודע לשימוש שנעשה ברוגלות, קובע סעדה חד משמעית "ברור שהוא יודע", ומוסיף: "בתקופה שלו השתמשו בתוכנה הזו הכי הרבה אי פעם. הוא אחד האנשים שהאיצו את השימוש בתוכנה. ברור שהוא ידע על זה, ברור שזו עבירה פלילית של חמש שנות מאסר וברור שזה צריך להיחקר".

בהקשר זה פעל סעדה להקמת ועדת חקירה ממשלתית, "זו ועדת חקירה עם כל הסמכויות, אבל מי שהכשיל את זה היא היועמ"שית שמגנה על האנשים שלה. היא לא העבירה חומרים לוועדה, לא איפשרה לאנשים שלה להגיע להעיד בועדה, אז איך הם יכלו להגיע לחקר האמת?", הוא שואל ומדגיש כי חברי הוועדה, בראשה עמד השופט בדימוס דרורי, הם אנשי מקצוע ללא הקשר פוליטי כלשהו. "לקחנו אותם כדי שאזרחי ישראל יידעו מי פגע בהם ובפרטיות שלהם, אבל אז באה גלי ומנעה את החקירה".

עוד הוא מזכיר את העתירות שהוגשו נגד היועמ"שית ששוב ושוב דחתה את תשובתה, 23 פעמים, עד שהגיעה עזרתו של החבר, השופט יצחק עמית, שהודיע לוועדה שהיא תקבל חומרים בכפוף לאישורה של היועמ"שית, זו שלא נותנת להם את החומרים. "הדבר חייב להיחקר", אומר סעדה השב ומדגיש את חשיבות הקמתו של גוף שיחקור את הפרקליטות. לשם כך, הוא אומר, דרושה עזרתם של שר המשפטים וחבר הכנסת רוטמן שיאיצו את חקיקת החוק. "הם יכולים להעביר זאת בהצבעה שנייה ושלישית בתוך שבועיים".

לפי שעה, אומר סעדה, לרוטמן ולוין אמנם יש אינטרס דומה לזה שלו, לחשוף את האמת, אך ישנם תיעדופים חקיקתיים. "בעיניי זה התיעדוף הכי גבוה, זה הדבר הכי חשוב. אם היה לנו גוף שחוקר את החוקרים לא היו לנו תיקי נתניהו. חשפתי את העוול והשקרים ואת זה שצחי חבקין הגיע למח"ש בזמן אמת, אבל הפרקליטות לא נתנה לי לחקור אותו".

סעדה מציין כי במרוצת שנה וחצי של חקירה שלא מתקדמת בשל סרבנותה של היועמ"שית החקירה מזדהמת. לשאלתנו אם אבירי זכויות האדם מהאופוזיציה חוברים אליו בדרישה לחקור את הפרשה הפוגעת באזרחים, אומר סעדה כי לבד מחבר הכנסת קריב שתמך נראה שמרבית חברי האופוזיציה נמצאים בפוזיציה והחשש שמא חקירה שכזו תחשוף את העבירות שנעשו בחקירת פרשות נתניהו גורם להם להתנגד.

"הכול הולךל לפי כן נתניהו או לא נתניהו. אין אמת אין צדק ואין יושר", אומר סעדה ומציין כי כאשר מדובר בנתניהוט יכולות להתבצע עבירות כמו שהתברר מהקלטות מנדלבליט, אך אין מי שיתנגד. "שנאת נתניהו מקלקלת את השורה. הייתי במערכת הזו ושם אמרו לי שלא יאפשרו לי לחקור כל מה שקשור בנתניהו. זה נכון לרוגלות ועוד הרבה דברים שאזרחי ישראל משלמים עליהם". לדבריו הדברים לא נאמרים בעקיפין או בהסתר כלשהו אלא במפורש, נאמר לו שעליו להבין שלא יתאפשר לו לחקור סוגיות שעשויות להיות נוגעות לחקירות נתניהו.

"צר לי שבית משפט, שרואה את זה ומבין שפעלו כמו עבריינים בשירות החוק, לא עוצר את זה", אומר סעדה השב ומדגיש את הצורך בהקמת גוף שיחקור את הפרקליטות. "אם יש גוף שחוקר את השב"כ ואת המשטרה, אז למה לא את הפרקליטות ואת היועמ"ש? לכן אני נאבק על הקמת גוף שכזה. אם היה גוף כזה הוא היה חוקר את הרוגלות, את העבירות שנעשו בתיקי נתניהו, את ההתנהלות המחפה המשבשת והמזהמת בפרשת כוח מאה והפצ"רית, והכי חשוב, היה לנו צדק, דין ודיין".