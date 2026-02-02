הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את דירוג איכות החיים לשנת 2024 עבור 18 הערים הגדולות בישראל.

הדירוג מתבסס על 56 מדדים שונים בתחומים כמו בריאות, תעסוקה, חינוך, סביבה, רווחה אישית ועוד.

כפר סבא ניצבת בראש הרשימה, עם יתרון ברור ב-39 מדדים שבהם מצבה טוב מהממוצע הארצי, בהם שביעות רצון מהעבודה, תוחלת חיים, היעדר הרוגים בתאונות דרכים ואמון בזולת. מנגד, היא מדורגת נמוך בשביעות רצון מהתחבורה הציבורית ובתחושת בדידות.

רמת גן והרצליה נמצאות גם הן בצמרת, בזכות תעסוקה גבוהה, שימוש בשירותי ממשל מקוונים, השכלה, וכן הכנסה חציונית גבוהה ואמון במערכות בריאות ומשפט.

רחובות ופתח תקווה הציגו אף הן נתונים טובים, כשפתח תקווה זינקה מקבוצת הביניים לצמרת, עם שביעות רצון גבוהה מהניקיון והאיזון בין עבודה לחיים אישיים.

תל אביב-יפו הצטרפה אף היא לקבוצת הערים עם איכות החיים הגבוהה, עם נתונים חזקים בתחומים כלכליים, אזרחות פעילה ושביעות רצון מהתעסוקה, אף שמצבה פחות טוב במדדים הקשורים לדיור ולהפרעות רעש.

מנגד, הערים בתחתית הדירוג הן חולון, אשדוד, אשקלון, בת ים וירושלים. ירושלים מדורגת נמוך בהכנסה חציונית, תחושת השפעה על מדיניות הממשלה ושיעור האבטלה הממושכת, אך מציגה תוצאות טובות במדדי בריאות כמו איכות מי השתייה ושכיחות נמוכה של סרטן.

אשקלון ובת ים מדורגות נמוך בשביעות רצון מהמצב הכלכלי והשכלה, אך מצטיינות בשיעורים נמוכים של תחושת דיכאון ובשביעות רצון מהתחבורה הציבורית. חולון בולטת במדד תמותת תינוקות הנמוך ובעלות דיור סבירה, אך מדורגת נמוך באמון בזולת ובשביעות רצון מהסביבה.