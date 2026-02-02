זיהום אוויר צילום: David Cohen/Flash90

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות הודיעו כי היום (שני) צפויה החמרה ניכרת באיכות האוויר בשעות הקרובות. לפי ההודעה, צפוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ, וזאת בשל רוחות דרומיות-מערביות המביאות עמם אבק מצפון אפריקה. בהתאם לכך, ממליצים המשרדים לאוכלוסיות רגישות - ובהן חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לציבור הרחב מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת מחוץ לבית. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מסרו כי ימשיכו לעקוב ולעדכן את הציבור בהתאם לנתוני החיזוי ולמדידות בזמן אמת בתחנות הניטור הפרוסות ברחבי הארץ.