ד"ר יעל דוקוב-רויטמן, מנהלת אולפנית אמונה אלישבע בפרדס חנה, מונתה למפמ"רית (מפקחת מרכז מקצוע) אזרחות של מדינת ישראל.

לד"ר דוקוב-רויטמן תואר דוקטור במדעי המדינה וכן תארים ראשון ושני במשפטים. את דרכה המקצועית החלה כעורכת דין בתחום הנדל"ן וניירות ערך, ובהמשך פנתה לעולם החינוך כמרצה במכללת עמק יזרעאל וכמורה לאזרחות.

בעשור האחרון ניהלה את אולפנת בני עקיבא כפר פינס ואת אולפנית אמונה אלישבע.

יפעת סלע, יו"ר תנועת אמונה, בירכה על המינוי, ואמרה, "תנועת אמונה הפועלת לקידומן של נשים דתיות ציוניות לעמדות ניהול בכיר, הנהגה והשפעה מברכת את ד"ר יעל דוקוב-רויטמן שמביאה איתה לתפקיד החדש ניסיון רב ושילוב בין אקדמיה הוראה מחקר ושטח".

עוד הוסיפה כי "ד"ר דוקוב-רויטמן היא אישה ערכית בעלת יכולת הובלה יוצאת דופן. יעל היא מנהיגה חינוכית במלוא מובן המילה- מקצועית, היא שקולה אחראית ובעלת חזון ואני בטוחה ביכולת שלה לתת מענה לכלל הציבור הישראלי".

לסיום אמרה כי "מינויה של יעל מבטא את האמון ביכולותיהן של נשים דתיות ואת התרומה הייחודית שהן מביאות לשירות הציבורי ולחברה הישראלית כולה. אנו מאחלים לה הצלחה רבה בדרכה החדשה".