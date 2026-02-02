רכב חשוד אותר בצהריים (שני) סמוך לגינות סחרוב, בכניסה לירושלים.

שוטרי מחוז ירושלים שהוזעקו למקום עצרו את נהג הרכב, תושב שטחים כבן 49 ללא אישור שהייה.

במהלך הסריקה ברכב עלה חשד לזיוף סימני זיהוי, וחבלני המשטרה שבדקו את הרכב איתרו מספר סכינים ופריט לבוש צבאי.

החשוד נעצר והועבר לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים. בעקבות האירוע נחסמה הכניסה לעיר לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים למשך זמן קצר, עד לסיום הסריקות.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול ולהגיב במהירות לכל דיווח ולכל חשד, במטרה לנטרל איומים ולשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר".