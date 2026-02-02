שנת 2026 רק נפתחה, וחברת "מטא" עומדת בפני תביעת הענק השנייה, בטענה כי אפשרה לעבריינים להשתמש ברשתות החברתיות שלה כדי לפגוע בילדים.

התובע הכללי של ניו מקסיקו הגיש תביעה נגד חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם. בכתב התביעה טוען התובע, ראול טורז, כי "מטא אפשרה ביודעין לתוקפים להשתמש בפייסבוק ובאינסטגרם כדי לנצל ילדים". הוא גם מתכוון להציג בפני חבר המושבעים ראיות, שיוכיחו לדבריו כי "הרשתות החברתיות של מטא יוצרות סביבה מסוכנת לילדים, וחושפות אותם לניצול מיני, שידול, וסחר בבני אדם".

בכתב התביעה של ניו מקסיקו נכתב כי "בחירות העיצוב ותמריצי הרווח של מטא העדיפו מעורבות על פני בטיחות ילדים. היא נכשלה ביישום אמצעי הגנה יעילים". דובר מטא הגיב לתביעה, ואמר כי "בעוד שהתובע הכללי של ניו מקסיקו מעלה טיעונים סנסציוניים, לא רלוונטיים ומסיחים את הדעת על ידי בחירה קפדנית של מסמכים נבחרים, אנו מתמקדים בהדגמת מחויבותנו ארוכת השנים לתמיכה בצעירים. במשך למעלה מעשור הקשבנו להורים, עבדנו עם מומחים ורשויות אכיפת החוק, וערכנו מחקר מעמיק כדי להבין את הסוגיות החשובות ביותר. אנו משתמשים בתובנות אלו כדי לבצע שינויים משמעותיים, כמו חשבונות לבני נוער עם הגנות מובנות, ומתן כלים להורים לניהול חוויות בני הנוער שלהם. אנו גאים בהתקדמות שעשינו, ואנחנו תמיד עובדים כדי להשתפר".

מדובר בתביעה השנייה שמוגשת מאז תחילת 2026 נגד מטא. לפני כשבוע נפתחו בלוס אנג'לס דיונים בתביעה שהגישו מאות משפחות ובתי ספר אמריקאים נגד מטא, סנאפ, טיקטוק ויוטיוב, בטענה כי הרשתות החברתיות גרמו ביודעין להתמכרות של צעירים, מה שהוביל למקרים של דיכאון, ניסיונות התאבדות, הפרעות אכילה, פגיעה עצמית, בעיות בריאות נפש ועוד. בסך הכלל נכללו בתביעה הייצוגית 1600 תובעים, בהם 350 משפחות ועוד 250 בתי ספר.