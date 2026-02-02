נתניהו בכנסת: נחזיר את האיזון בין הרשויות צילום: ערוץ הכנסת

במליאה התקיים דיון מיוחד לציון 77 שנים לכינונה של הכנסת. מהדיון נעדר נשיא המדינה לאחר שנשיא בית המשפט העליון לא זומן אליו. האופוזיציה החרימה את דיון אך ח"כ יאיר לפיד נשא נאום בסופו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאי הזמנת השופט יצחק עמית לדיון ואמר "אני מקווה שבשנה הבאה נתגבר על כל המכשולים ונשיג את כל ההבנות. אנחנו רוצים להגיע לאותן הבנות שהובילו את מדינת ישראל במשך עשרות שנים".

לדבריו "צריך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות. היה נהוג בעבר שמהכנסת בוחרים את הרשות השופטת. בואו נמתן את השיח של הוויכוח. אפעל כדי להגיע להבנות".

נתניהו ציין כי "ישראל לא דמוקרטיה מושלמת. אין דבר כזה. אנחנו דמוקרטיה מאותגרת, לא מכיר עוד דמוקרטיה שעומדת במבחנים כמו מדינת ישראל. בואו נמתן את השפה של הוויכוח - כך לפחות אני מנסה לנהוג, אבל תמיד עדיפה כנסת כזו על כנסת שבה לנבחרים אסור לפתוח את הפה. לסתום את הפה לנבחרי ציבור - זה יהיה סוף הדמוקרטיה. יש לנו אי הסכמות בנושאים מהותיים - חילוקי הדעות הללו אינם פגם בדמוקרטיה. זו מהות הדמוקרטיה והציבור מכריע בקלפי".

ח"כ אוחנה: כיבוד רשויות איננו חד-סיטרי צילום: ערוץ הכנסת

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה פתח את הדיון ואמר: "הוויכוח התורן שבעטיו נעדרים רבים מחברי הכנסת - נוגע לנוהג לפיו נשיאי ביהמ"ש העליון הוזמנו בשנים עברו לציון ימי ההולדת של הכנסת. יש, למרבה הצער, עוד מנהגים שהופרו.

למשל, הנוהג המעוגן בחוק ולפיו נשיאי ביהמ"ש העליון נבחרו בוועדה לבחירת שופטים שהתכנסה בהוראת יושב הראש שלה, ולא בצווי בית משפט שהוציאו חבריו של הנשיא המיועד. הנוהג והחוק הזה הופרו אף הם. היה נוהג לפיו אין מעלים על הדעת ביטול של חקיקת יסוד. נוהג שנרמס אף הוא ברגל גסה, בעיצומה של המלחמה, בהחלטה לא סבירה בעליל", הוסיף.

לדבריו "צר לי ששוב יש מי שרואים באי-הזמנה לאירוע חגיגי פגיעה מהותית בשיטה הדמוקרטית הנהוגה בישראל. צר לי אף יותר שאותם אנשים מקבלים בשיוויון נפש את הפיכת הרשות השופטת לרשות-על שיכולה לשפוט, לחוקק ולבטל חוקים וחוקי-יסוד, ממש מלך כל יכול. חריג אחד כן יהיה בעניין ההזמנות והוא בימי הזיכרון הלאומי. כפי שהיה בשנה שעברה - לא נגרור את המחלוקת אל הימים המקודשים הללו".

"אני חוזר ואומר: הכנסת בראשותי פתוחה לשיח עם מערכת המשפט וכל אימת שראשי המערכת יבקשו להיפגש, לשוחח, ללבן ולנסות לגשר על הפערים - הריני מתחייב שידם המושטת לא תושב ריקם. מי שמכבד - יכובד. אך כיבוד רשויות איננו חד-סיטרי. אי אפשר לדרוש מהרשות המחוקקת לכבד את הרשות השופטת, בזמן שזו ממשיכה לרוקן את סמכויותיה מתוכן. זהו עניין מהותי לקיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסת הציבור ועליה לעמוד על זכויותיו", סיכם יו"ר הכנסת.

ח"כ לפיד: בשביל מה עשיתם את זה? צילום: ערוץ הכנסת

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נכנס רק כדי לנאום ותקף: "מה עשיתם? זה מה שרציתם? חצי עם? לא תעצרו עד שתפרקו אותנו באופן טוטאלי? ידעתם שלא נבוא. ידעתם שאם תחרימו את נשיא בית המשפט העליון - לא נוכל לבוא. זה מה שרציתם? שלא נבוא גם ביום חגה של הכנסת? בשביל מה עשיתם את זה? לא היה ברור לכם שזה מה שיקרה? זה מה שאתם רוצים? שסופית לא נחייה ביחד? על זה החלטתם לפרק את מדינת ישראל? פירקתם את המדינה הזו. יו"ר הכנסת - זו הסיבה שאני קורא לך יו"ר חצי הכנסת".