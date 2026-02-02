המשטרה הצבאית פשטה לפנות בוקר (שני) על ביתו של תלמיד ישיבה עריק ברחוב סמטת השחר באור יהודה, אך עזבה את המקום כעבור כ-45 דקות ללא מעצר.

במהלך הפשיטה הופעל מערך ההתרעה 'צבע שחור' שהוקם בקרב הציבור החרדי למניעת מעצרי בחורי ישיבות.

בעקבות ההתראה הגיעו למקום עשרות בחורי ישיבות, ולאחר שהמשטרה הצבאית עזבה פתחו במעגלי ריקודים עם הבחור שנמלט מהמעצר.

מקרה זה מגיע יום לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה מתחה ביקורת חריפה על המשטרה הצבאית. בדבריה טענה כי המשטרה הצבאית מציגה תמונה לפיה היא אינה מסוגלת לבצע כעת פעילות מעצרים יזומה כלפי עריקים מהציבור החרדי, מה שמוביל למעשה לאכיפה בררנית.

בשבועות האחרונים בוצעו מספר ניסיונות נוספים לעצור תלמידי ישיבות ביישובי הפריפריה, אך רובם המכריע נכשל. בכל המקרים הוזעקו עשרות מפגינים לבתים שבהם תוכנן המעצר, ופעולתם הובילה לסיכול הניסיון.