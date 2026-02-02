נשיא אסטוניה, אלאר קאריס, הכריז כי הרב אפרים שמואל קוט, הרב הראשי של אסטוניה, יקבל את עיטור "הכוכב הלבן" - אחד מאותות הכבוד הממלכתיים הגבוהים במדינה.

הפרס מוענק לרב בהכרה על 25 שנות פעילותו למען הקהילה היהודית באסטוניה. טקס ההענקה יתקיים ב-14 בפברואר, עשרה ימים לפני חגיגות יום העצמאות האסטוני.

הרב קוט מכהן כרב הראשי ושליח חב"ד באסטוניה מאז שנת 2000, אז הגיע למדינה יחד עם רעייתו חני. במשך יותר מעשורים, הוא הוביל את חיזוק החיים היהודיים במדינה ופעל להבטחת המשכיות הקהילה והזהות היהודית באסטוניה.

בהודעה הרשמית על הענקת העיטור צוין כי "הרב הראשי של אסטוניה, אפרים שמואל קוט, מקדם חיי הרוח של הקהילה היהודית האסטונית". המועמדות לפרס הוגשה על ידי מועצת הקהילה היהודית של אסטוניה והמוזיאון היהודי במדינה.

מועצת הקהילה פרסמה הצהרה בה היא מברכת את הרב על קבלת אות ההצטיינות הממלכתי מדרגה שלישית, ומתארת את ההכרה כ"הערכה ראויה לשנים רבות של שירות מסור". המועצה הודתה לרב על "תרומתו המשמעותית להתפתחות הרוחנית של הקהילה היהודית באסטוניה" ואיחלה לו בריאות, השראה והצלחה במשך שנים נוספות.

מסדר הכוכב הלבן, שהוקם בשנת 1936, מוענק לאזרחי אסטוניה ולזרים כהוקרה על תרומה משמעותית למדינה. בהודעת נשיא אסטוניה נאמר כי "ערב יום העצמאות, אנו מודים לאנשים בעיטורים כהוקרה על עבודתם ומסירותם. הם עזרו לאסטוניה להפוך לגדולה וטובה יותר, חכמה ואכפתית יותר. העיטורים הם הוקרה לאנשים מתחומי חיים שונים בארצנו ולחברינו ותומכינו בחו"ל על נחישותם ואכפתיותם".