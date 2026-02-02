עשרות נוסעים שתכננו לטוס לארצות הברית בשבוע האחרון עברו חוויה מתסכלת כשהטיסה שלהם מתל אביב לניוארק בוטלה לאחר שהם ישבו במטוס למעלה משלוש שעות.

הנוסעים, רובם חסידי חב"ד שתכננו להגיע להילולת האדמו"ר הריי"צ מחב"ד שהתקיימה בניו יורק, התמודדו עם אי וודאות ועיכובים שגרמו לחלקם לוותר לחלוטין על הנסיעה.

הנוסעים עלו למטוס כסדרם בשעה 10:40, וההמראה המתוכננת נקבעה ל-11:30. לאחר שכולם התיישבו במקומותיהם והתכוננו להמראה, המטוס החל לנוע - אך לא קדימה אלא אחורה, וחזר לעמדת החניה.

במשך שעות ארוכות נותרו הנוסעים במטוס ללא הסבר ברור, כשהזמן עובר והחשש גובר שהם לא יגיעו ליעדם בזמן.

רק בשעה 14:14, לאחר המתנה של למעלה משלוש שעות, הודיעה חברת התעופה רשמית על ביטול הטיסה עקב תקלה טכנית.

הנוסעים הורדו מהמטוס והופנו לנציגי החברה כדי לנסות למצוא טיסות חלופיות. חלק מהנוסעים הצליחו להגיע ליעדם באמצעות חיבורים עקיפים וטיסות עוקפות, אך אחרים נאלצו לוותר על הנסיעה לאחר שהתברר כי לא יצליחו להגיע בזמן להילולה שאליו תכננו להגיע.

על פי הדיווח באתר החב"די COL, בעקבות האירוע, פנו הנוסעים לעורך דין המתמחה בדיני תעופה וזכויות נוסעים כדי להתאגד ולהגיש תביעה נגד חברת התעופה על עוגמת הנפש שנגרמה להם.