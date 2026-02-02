בפרק מיוחד של הפודקאסט "מסע בין רעיונות", מתארח אצל שמעון רפאלי אחד הקולות היהודיים הבולטים והנחרצים ביותר בזירה הבינלאומית - המשפטן הנודע פרופ' אלן דרשוביץ'.

בשיחה ישירה, אישית וחסרת עכבות, הוא מציג תפיסת עולם חדה באשר למעמדה של ישראל בזירה העולמית לאחר טבח ה-7 באוקטובר - וטוען כי הקרב האמיתי מתנהל לא רק בשדה הקרב, אלא בשדה הלגיטימציה.

לדבריו, בעידן המודרני, דעת הקהל הבינלאומית אינה עניין תדמיתי בלבד אלא מרכיב של ביטחון לאומי וכאשר מדינה מאבדת לגיטימציה - חופש הפעולה הצבאי, המדיני והכלכלי שלה מצטמצם. "ישראל נמצאת ברגע כזה", הוא קובע, ומסביר כי העולם דורש ממנה להצדיק את עצם זכותה להגן על אזרחיה - בעוד שאויביה אינם נדרשים להסביר דבר.

דרשוביץ' מציג טענה קשה לפיה אף שחמאס ספג מכה צבאית, הוא הצליח לעורר גל עולמי של עוינות כלפי ישראל. לשיטתו, מדובר בהתפרצות מחודשת של אנטישמיות עתיקה. "מאז סוף השואה היה מעין מורטוריום על שנאת יהודים. המורטוריום הזה הסתיים".

לדבריו, עוצמת האיבה בקרב צעירים, באקדמיה ובחוגים פרוגרסיביים אינה תגובה למדיניות מסוימת של ישראל - אלא לעצם קיומה כמדינת הלאום של העם היהודי. כפרופסור למשפטים מהרווארד במשך עשרות שנים הוא מביע אכזבה עמוקה מעמיתיו. "אנשי הסגל היהודים הם האכזבה הגדולה ביותר. הם תומכים בישראל בבית - אך שותקים בפומבי מחשש לפגיעה בקריירה".

הוא מתאר תופעה של דה-לגיטימציה לציונות עצמה, לא רק ביקורת על מדיניות ממשלתית. "הוויכוח כבר אינו על עזה או על נתניהו - אלא על עצם הזכות למדינה יהודית".

ברגע אישי במיוחד מספר דרשוביץ' כי לאחר עשרות שנים בהן נאבק למען זכויות מיעוטים שונים, שינה את מוקד פעילותו. "היום העדיפות שלי היא מאה אחוז ישראל והעם היהודי". הוא אף מציין שעזב את המפלגה הדמוקרטית, שלדבריו התרחקה מתמיכה בישראל.

הראיון כולל גם הקדשה לזכר בנו של דרשוביץ', אלון ז"ל, שהיה קשור לישראל מגיל צעיר. הוא משתף בזיכרונות אישיים ומספר כי בכל מקום מאז 7 באוקטובר הוא עונד עניבה שעליה הכיתוב "עם ישראל חי" - סמל למחויבותו הבלתי מתפשרת.