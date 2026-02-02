ריקודים בישיבת נחלת בנימין במלאכי השלום צילום: באדיבות המצלם

מאות בחורי ישיבות ואברכים השתתפו אמש (ראשון) בסדר ט"ו בשבט מרגש שהתקיים בחוות גל יוסף שבבנימין, בבית המדרש "נחלת בנימין" שהוקם לזכר בנימין אחימאיר הי"ד, שנהרג בעת שרעה צאן בסמוך לחווה.

הסדר נפתח בריקודים של שירי ט"ו בשבט ושירי ארץ ישראל, ואחריהם נשאו דברים הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב דוד טורנר ראש ישיבת מלאכי השלום, והרב שחר אימבר ראש ישיבת אלון מורה. המשתתפים טעמו מפירות ארץ ישראל, ומשבעת המינים.

הרב אליקים לבנון אמר: "מרומם לב לעמוד כאן היום ולחגוג את החג שמסמל יותר מכל את חיזוק העם לשורשיו. מעבר להיותן מאחזי קרקע, חוות ההתיישבות הן מאחזי נשמה שמסמלות את חיזוק הרוח והאמונה בארץ ישראל. חוות גל יוסף שקמה הוקמה לזכר בנימין אחימאיר הי"ד שחירף נפשו על מצוות יישוב הארץ בהידורה, ובצוואתו הפך למגדלור של אמונה, נחישות ותחייה.

זהו דרכו של עם ישראל לדורותיו: הפיכת רגעי שבר לגבורה, ואובדן לצמיחה. לצד שדות הקרב, הגבורה היהודית נוכחת גם בשדות הכרם והרוח, כאשר אתם, חלוצי הדור, קושרים את חייכם לתורה, לארץ ולאומה".

הרב דוד טורנר הוסיף: "חודש שבט והאור המיוחד של ארץ ישראל זה השותפות שלנו, שאנחנו זוכים להיות פועלים עם הקב"ה. עם ישראל זוכה לגלות את הקדושה שלו, וזה האור המיוחד של הפירות של ארץ ישראל שצומח מתוך ארץ ישראל".

הוא שיתף תלמידי מלאכי השלום הקימו מטע זיתים ליד הכפר "דומא" לזכרו של עמיחי ויצן הי"ד, בוגר ישיבת אלון מורה שנהרג בטבח 7 באוקטובר בעת שהגן על תושבי כרם שלום. "מתוך העוצמות הגדולות של עם ישראל זוכים למתיקות גדולה".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, סיכם: "ההתכנסות כאן בט"ו בשבט מבטאת את הדרך שבה אנחנו בוחרים להגיב לשבר. לא בנסיגה חלילה, אלא בהעמקת השורשים. מתוך הכאב צומחת האחריות, ומתוך הזיכרון נבנית שליחות חינוכית שמחברת תורה, ארץ ואדם. כך אנו בישיבת אלון מורה ממשיכים את דרכם של הנופלים - בתורה, בעשייה, בבניין ובהיאחזות בארץ".