ועדת הכלכלה של הכנסת החלה היום לדון בשלוש הצעות חוק שנועדו לאפשר פעילות של חברות תחבורה שיתופית מקוונת כמו "אובר" בישראל.

הדיון התמקד בעיקר בסוגיית הפיצויים לנהגי המוניות, כאשר הערכות מדברות על צורך של 6-8 מיליארד שקל.

ח"כ איתן גינזבורג, אחד מיוזמי ההצעות, פתח את הדיון בהצהרה כי מדובר ב"יום היסטורי שנועד לתקן עוול צרכני של שנים". לדבריו, המציאות התחבורתית בישראל אינה טובה ויש לאפשר תחבורה שיתופית כמו בכל העולם. גינזבורג הבהיר כי נהגי המוניות אינם אויבים אלא שחקנים בשוק, והוא מעוניין שהם ימשיכו להרוויח תוך שהציבור ייהנה גם משירותיהם.

ח"כ משה פסל, יוזם נוסף, הדגיש כי לא תהיה התקדמות בחקיקה מבלי לסגור את נושא הפיצוי לנהגי המוניות. לדבריו, "כל ישראלי שנוחת בחו"ל רואה את אובר, ובארצות הברית יש מקומות שיש כבר נסיעה אוטונומית מלאה. לא נצליח לעצור את זה". הוא הוסיף כי הכוונה היא ליצור תחרות אמיתית ולא להחליף מונופול אחד באחר.

מנגד, יו"ר איגוד ועד נהגי המוניות, שבתאי מצליח, דרש החלת כל החובות והאגרות המוטלות על נהגי מוניות גם על המתחרים החדשים. "מכרתם לנו זכות ציבורית ב-280 אלף שקל ואנחנו דורשים שתחזירו לנו את זה", אמר. מצליח טען כי נהג מונית מרוויח 40 שקל בשעה נטו לאחר כל ההוצאות, ושאל: "ממה תוזילו את המחיר? עוד תתגעגעו לנהגי המוניות".

ראש רשות התחבורה הציבורית, עידן מועלם, אמר כי התחבורה השיתופית לא אמורה להחליף שירות קיים אלא ליצור אלטרנטיבה נוספת. הוא הוסיף: "אנחנו מציעים לפצות את נהגי המוניות במיליארדי שקלים ומבינים שצריך לשאת בעלויות האלה. אנחנו עושים עבודת מטה ואמדן ראשוני של עלות הפיצוי".

נציג אגף התקציבים באוצר, דניאל שוורץ, אמר כי המשרד תומך בהצעה בגדול, אך הודה שיש השפעה על הגודש וצריך לחשוב איך ממתנים זאת. לגבי הפיצוי, הוא אמר שבוחנים מודלים שונים, אך הדגיש כי "האוצר לא מתחייב כרגע בסוגיית הפיצוי".

נשיא לשכת המסחר, רועי כהן, תקף את הממשלה בחריפות וטען כי היא "מתחבאה מאחורי חברי הכנסת" ומנצלת את רצונם לעשות משהו טוב. לדבריו, מדובר בפיצוי שנאמד ב-6-8 מיליארד שקל, והוא הזהיר: "כולם יודעים שלא יהיה פה גם לא 4-6 מיליארד שקל לפיצוי".

מנכ"ל התאגדות המוניות בהסתדרות, זוהר גולן, אמר כי הצעות החוק "מחוררות כמו גבינה שוויצרית", וכי בכל מקום שאובר פעלה היא חיסלה את התחבורה הציבורית המסודרת. לדבריו, שכר נהג מונית הוא 11-12 אלף שקל בחודש ואין מאיפה להוריד.

נציגת פורום קהלת, מיכל זליקוביץ', אמרה כי הפורום מאמין שהצעת החוק תביא להורדת מחירים ולהכנסה נוספת לציבור. היא ציינה כי בניו יורק ובמקומות אחרים החליטו שלא לפצות את נהגי המוניות, והפורום תומך בהקמת קרן פיצוי על פי המודל האוסטרלי.

ח"כ פסל סיכם את הישיבה וביקש מנציגי הממשלה להעביר לוועדה את עמדותיהם בצורה מסודרת לקראת הישיבות הבאות.