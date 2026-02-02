יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח" כ בועז ביסמוט, יקיים מחר (שלישי) שיחת נזיפה עם ח"כ רם בן ברק, בטרם יוציא לפועל את החלטתו להדיח את בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין - אחת הוועדות הרגישות והיוקרתיות בכנסת.

ההחלטה על ההדחה התקבלה בעקבות מה שביסמוט הגדיר כ"פריצה" של חברי סיעת יש עתיד ללשכתו בשבוע שעבר. ביסמוט תיאר את האירוע כחציית קו אדום וכפגיעה חמורה בהתנהלות הוועדה ובכללי העבודה הביטחוניים.

על פי לשכת ביסמוט, בימים האחרונים פנה בן ברק אליו באמצעות שליחים וגם ישירות, בבקשה לבטל את ההחלטה ולהימנע מההדחה.

ביסמוט דחה את הפניות והבהיר כי יהיה מוכן לשקול את הבקשה רק אם בן ברק יתנצל בצורה ברורה על האירועים שהתרחשו.

שיחת הנזיפה צפויה להתקיים בתיווכה של היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, עורכת הדין מירי פרנקל-שור.