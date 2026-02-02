המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, מאשים הערב (שני) את ישראל וארה"ב באחריות למחאות נגד המשטר שדוכאו ביד קשה.

"המחאה האחרונה תוכננה על ידי הציונים וארה"ב. נאמר לי דרך ערוץ מסוים שה-CIA והמוסד פרסו את כל משאביהם בשטח! אף על פי כן, הם הובסו. תוכנית המרד פותחה בחו"ל, והיא נוהלה מחו"ל", כתב בחשבון ה-X שלו.

חמינאי הוסיף "כאשר אנו אומרים שההמרד תוכנן על ידי ארה"ב, זו אינה רק טענה. מה שמבהיר שהתנועה הזו הייתה על ידי ארה"ב הן דבריו של נשיא ארה"ב עצמו: הוא פנה במפורש לפורעים הללו ואמר להם, 'המשיכו, המשיכו. אני בא)'".

בתוך כך, שליח הבית הלבן סטיב ויטקוף ושר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י אמורים להיפגש בסוף השבוע בטורקיה כדי לנהל מו"מ על הסכם גרעין חדש.

דיפלומט בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי נציגים ממספר מדינות באזור כולל סעודיה, איחוד האמרויות, עומאן ומצרים צפויות להשתתף בפגישה באיסטנבול.